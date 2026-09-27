Thông số pin Xiaomi 18 Pro Series bản quốc tế: Dung lượng bị cắt giảm sâu so với nội địa

Dữ liệu trích xuất từ hệ điều hành HyperOS cho thấy thế hệ flagship Xiaomi 18 Pro Series khi phát hành ra thị trường quốc tế sẽ có dung lượng pin thấp hơn đáng kể so với các phiên bản nội địa Trung Quốc. Cụ thể, mức chênh lệch dung lượng pin có thể lên tới 1.450mAh trên phiên bản cao cấp nhất.

Chi tiết mức cắt giảm pin trên Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max

Theo phát hiện từ chuyên gia công nghệ Kacper Skrzypek trong mã nguồn HyperOS, mẫu điện thoại mang mã hiệu 2609BPN61G – được xác định là Xiaomi 18 Pro bản toàn cầu – chỉ được trang bị viên pin dung lượng 6.000mAh. Trong khi đó, biến thể nội địa vừa ra mắt tại Trung Quốc sở hữu viên pin lên tới 7.000mAh, đồng nghĩa bản quốc tế bị cắt giảm 1.000mAh.

Xiaomi 18 Pro bản toàn cầu sẽ sớm ra mắt

Đáng chú ý hơn, mẫu flagship cao cấp nhất là Xiaomi 18 Pro Max với mã hiệu 2611FPNFAG cũng chịu sự điều chỉnh tương tự. Dung lượng pin của máy giảm từ mức 8.500mAh ở phiên bản nội địa xuống còn 7.050mAh đối với thị trường quốc tế, tương đương mức hụt 1.450mAh.

Khả năng sạc nhanh và thông số kỹ thuật liên quan

Mặc dù dung lượng pin bị thu nhỏ, viên pin 7.050mAh trên Xiaomi 18 Pro Max bản quốc tế trên thực tế vẫn nhỉnh hơn một chút so với mức 7.000mAh của chiếc Xiaomi 18 Pro nội địa. Về công nghệ nạp năng lượng, các thông tin rò rỉ khẳng định thiết bị toàn cầu vẫn giữ nguyên công suất sạc nhanh có dây 90W và 100W tương đương các mẫu máy mở bán tại quê nhà.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max vừa ra mắt cách đây không lâu

Tuy nhiên, các tính năng sạc cao cấp khác bao gồm công nghệ sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 27W có được giữ lại trên các phiên bản quốc tế hay không hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Tiền lệ phân hóa cấu hình pin của Xiaomi giữa các thị trường

Việc điều chỉnh giảm dung lượng pin đối với các thiết bị phân phối toàn cầu không phải là điều xa lạ trong chiến lược sản phẩm của Xiaomi. Ở thế hệ tiền nhiệm, mẫu Xiaomi 17 nội địa từng sở hữu viên pin 7.000mAh nhưng khi tiến ra thị trường quốc tế đã bị hạ xuống còn 6.330mAh.

Tương tự, mẫu máy cao cấp Xiaomi 17 Ultra cũng từng bị hạ dung lượng từ mức 6.800mAh tại thị trường Trung Quốc xuống mức 6.000mAh ở bản toàn cầu. Sự khác biệt này thường bắt nguồn từ các tiêu chuẩn an toàn vận chuyển quốc tế hoặc sự tối ưu lại cấu trúc linh kiện bên trong thân máy.