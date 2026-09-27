OPPO K14 Plus gây chú ý với viên pin 8.000 mAh, màn hình 144Hz và chip Dimensity 7360 Max

Thương hiệu OPPO đã ấn định thời điểm ra mắt chính thức mẫu điện thoại thông minh tầm trung mới mang tên OPPO K14 Plus vào ngày 29/9 tới. Những hình ảnh và thông số kỹ thuật rò rỉ trước thềm sự kiện cho thấy sản phẩm hướng đến đối tượng người dùng đòi hỏi thời lượng sử dụng dài và hiệu suất hiển thị mượt mà với viên pin dung lượng 8.000 mAh cùng màn hình tần số quét 144Hz.

Thiết kế OPPO K14 Plus

Ngôn ngữ thiết kế trẻ trung cùng độ hoàn thiện chắc chắn

Hình ảnh thực tế cho thấy OPPO K14 Plus xuất hiện với hai phối màu chủ đạo gồm trắng (Star White) và cam (Solar Orange). Cả hai phiên bản đều sở hữu mặt lưng họa tiết hình khối mang phong cách thể thao, kết hợp cùng khẩu hiệu "Stay Cool. Stay Powered." được in tinh tế ở góc dưới mặt lưng.

Điện thoại OPPO có ngoại hình trẻ trung, bắt mắt

Về mặt cơ khí, các phím vật lý bao gồm nút nguồn và cụm tăng giảm âm lượng được đặt gọn gàng ở cạnh phải. Cạnh đáy tích hợp cổng kết nối USB-C, khay SIM, micro thu âm và dải loa ngoài, trong khi cạnh trên trang bị micro phụ chống ồn. Khung viền không có sự xuất hiện của các dải ăng-ten truyền dẫn sóng, dấu hiệu cho thấy khung máy được chế tác từ chất liệu nhựa nguyên khối nhằm tối ưu hóa trọng lượng khi mang viên pin lớn.

Hiệu năng cân bằng và màn hình hiển thị 1.5K tần số quét cao

Trọng tâm phần cứng của OPPO K14 Plus là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Max, cung cấp khả năng xử lý ổn định cho các tác vụ thường nhật cũng như nhu cầu chơi game trực tuyến. Máy dự kiến phân phối với các tùy chọn bộ nhớ gồm 6GB RAM/128GB ROM, 8GB RAM/128GB ROM và tối đa 8GB RAM/256GB ROM, được cài sẵn nền tảng giao diện ColorOS 16 tối ưu sâu.

Mặt trước của máy trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.77 inch với độ phân giải đạt chuẩn 1.5K sắc nét. Đáng chú ý, tần số quét màn hình được nâng lên mức 144Hz, vượt trội hơn so với tiêu chuẩn 120Hz phổ biến trong phân khúc, giúp giảm tối đa độ trễ hình ảnh và mang lại trải nghiệm cảm ứng phản hồi nhạy bén.

Bước đột phá về thời lượng pin 8.000 mAh và độ bền IP69K

Điểm nhấn đáng kể nhất trong thông số kỹ thuật là thỏi pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh 45W. Mức dung lượng này cho phép thiết bị vận hành liên tục qua nhiều ngày mà không lo gián đoạn.

OPPO K14 Plus sẽ là lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc tầm trung

Để kiểm soát nhiệt lượng từ thỏi pin lớn và chip xử lý, nhà sản xuất trang bị buồng tản nhiệt chất lỏng VC diện tích lên đến 5.000 mm². Bên cạnh đó, thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi cao cấp IP69K, hệ thống loa kép stereo và cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình hiển thị.

Hệ thống camera ổn định hình ảnh quang học

Về khả năng nhiếp ảnh, cụm camera kép phía sau gồm cảm biến chính 50MP có hỗ trợ công nghệ chống rung quang học (OIS) giúp ghi lại khung hình ổn định trong điều kiện thiếu sáng, kết hợp với cảm biến phụ 2MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung xóa phông. Ở mặt trước, camera selfie có độ phân giải 16MP sử dụng cảm biến Sony IMX480, phục vụ nhu cầu gọi video và chụp chân dung tự nhiên.

Bảng thông số kỹ thuật tổng hợp OPPO K14 Plus