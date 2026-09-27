Cảnh giác chiêu giả mạo công ty chứng khoán, lập nền tảng đầu tư để chiếm đoạt tiền

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán và các hình thức đầu tư trực tuyến, thủ đoạn giả mạo tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để lừa đảo đang ngày càng tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng tên tuổi, logo, hình ảnh lãnh đạo, địa chỉ và các thông tin công khai của doanh nghiệp thật để tạo dựng “vỏ bọc” chuyên nghiệp. Sau đó, chúng tiếp cận nhà đầu tư qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các hội, nhóm đầu tư, dẫn dụ người dân đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát.

Dựng website giả, mạo danh chuyên gia đầu tư

Một trong những thủ đoạn phổ biến là thiết kế website, ứng dụng có giao diện gần giống nền tảng chính thức của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Tên miền giả mạo thường chỉ khác địa chỉ thật một vài ký tự hoặc sử dụng cách viết dễ gây nhầm lẫn. Các đường link này được phát tán qua mạng xã hội, tin nhắn, quảng cáo trực tuyến hoặc các nhóm chat về đầu tư.

Trên những nền tảng giả mạo, các đối tượng tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “nhân viên tư vấn”, “chuyên viên chăm sóc khách hàng”, mời người dân tham gia đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, các chương trình mua cổ phiếu ưu đãi hoặc tham gia “phòng VIP”, “nhóm chuyên gia”.

Việc sử dụng thông tin, hình ảnh và nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp thật khiến các nền tảng giả mạo có vẻ chuyên nghiệp, từ đó làm tăng mức độ tin cậy đối với nạn nhân.

Hiển thị lợi nhuận ảo, liên tục yêu cầu nộp thêm tiền

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản trên nền tảng giả, sau đó yêu cầu nộp tiền với nhiều lý do như “kích hoạt tài khoản”, “xác minh danh tính”, “nâng hạn mức giao dịch” hoặc tham gia các gói đầu tư được quảng cáo có mức sinh lời hấp dẫn.

Ở giai đoạn đầu, hệ thống có thể hiển thị số dư và lợi nhuận tăng lên nhằm khiến nhà đầu tư tin rằng việc đầu tư đang có hiệu quả, từ đó tiếp tục nộp thêm tiền.

Đến khi nhà đầu tư yêu cầu rút vốn, các đối tượng bắt đầu đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, như phải nộp thuế, phí giao dịch, phí xác thực tài khoản, phí giải ngân hoặc hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi được rút tiền.

Nạn nhân càng chuyển thêm tiền, các đối tượng càng đưa ra những khoản phí mới. Trong nhiều trường hợp, toàn bộ số dư và lợi nhuận hiển thị trên hệ thống chỉ là số liệu giả do đối tượng tự tạo ra.

Thời gian qua, một số công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ cũng đã phát đi cảnh báo về tình trạng bị giả mạo website, tài khoản mạng xã hội, logo, con dấu hoặc thông tin lãnh đạo để tiếp cận nhà đầu tư và yêu cầu chuyển tiền.

Những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác

Nhà đầu tư cần thận trọng khi gặp các website có tên miền gần giống nhưng không trùng khớp với địa chỉ chính thức của doanh nghiệp; đường link được gửi từ tài khoản cá nhân, nhóm kín hoặc nguồn không xác định.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo (Ảnh: Công an Hà Nội)

Các lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, “lãi chắc chắn”, thúc giục chuyển tiền nhanh để “giữ suất”, “chốt cơ hội” hoặc liên tục tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cũng là dấu hiệu cần được kiểm chứng.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác khi được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không đứng tên đúng pháp nhân của doanh nghiệp; tải ứng dụng từ đường link lạ; cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân.

Việc nền tảng liên tục yêu cầu nộp thêm tiền, đóng thuế hoặc các loại phí mới được rút vốn cũng là dấu hiệu điển hình của thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Kiểm tra trước khi chuyển tiền

Khi có nhu cầu mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch, nhà đầu tư nên chủ động truy cập website, ứng dụng chính thức của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thay vì sử dụng các đường link được gửi qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc nguồn không rõ ràng.

Người dân cần kiểm tra kỹ tên miền, thông tin pháp nhân, số điện thoại và các kênh liên hệ chính thức của doanh nghiệp trước khi thực hiện giao dịch.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân cho người chưa được xác thực; không chuyển tiền chỉ dựa trên lời mời gọi đầu tư, lời hứa sinh lời cao hoặc yêu cầu từ các “chuyên gia” trên mạng.

Khi phát hiện website, ứng dụng hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo, người dân cần lưu giữ đường link, nội dung trao đổi, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền và các chứng từ liên quan; đồng thời thông báo cho doanh nghiệp bị giả mạo, cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý.

Trong bối cảnh các hoạt động tài chính, đầu tư ngày càng được số hóa, nhà đầu tư cần hình thành nguyên tắc “kiểm tra trước, giao dịch sau”, không để những lời mời gọi lợi nhuận cao hoặc tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội trở thành kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.