Cảnh giác thủ đoạn giả mạo công ty chứng khoán để lừa đảo

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận phản ánh về tình trạng giả mạo website các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để thực hiện giao dịch đầu tư trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng là tạo giao diện website, ứng dụng tương tự các nền tảng giao dịch chứng khoán thật. Đường dẫn (link) giả mạo có thể chỉ khác website thật một vài ký tự hoặc sử dụng tên miền dễ gây nhầm lẫn...

Trên các nền tảng giả mạo, đối tượng thường tự xưng là “chuyên gia”, “nhân viên tư vấn”, “chuyên viên chăm sóc khách hàng” để giới thiệu các chương trình đầu tư quỹ, cổ phiếu, mời tham gia “phòng VIP”, “nhóm chuyên gia” hoặc quảng cáo cơ hội sinh lời cao.

Sau khi tiếp cận, các đối tượng hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký tài khoản, lựa chọn mã chứng khoán và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động giao dịch trên các nền tảng này chỉ là giả mạo.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, số tiền không được đưa vào tài khoản chứng khoán thực tế. Khi muốn rút tiền, nhà đầu tư có thể bị yêu cầu thực hiện thêm các bước hoặc chuyển thêm tiền, sau đó mất khả năng truy cập hoặc không thể rút tiền.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không nên truy cập website của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thông qua các đường link được gửi từ nguồn không rõ ràng.

Khi có nhu cầu mở tài khoản hoặc giao dịch, người dân cần chủ động truy cập website chính thức của doanh nghiệp, kiểm tra chính xác tên miền, thông tin pháp nhân và đối chiếu với các kênh công bố chính thức.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân cho người chưa được xác thực; không chuyển tiền chỉ vì những lời mời gọi đầu tư trên mạng hoặc cam kết lợi nhuận cao.

Khi phát hiện website, ứng dụng hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo, người dân cần lưu giữ đường link, nội dung trao đổi, thông tin tài khoản nhận tiền và kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bị giả mạo hoặc cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư ngày càng được số hóa, mỗi nhà đầu tư cần hình thành thói quen “kiểm tra trước - giao dịch sau”, không để tâm lý ham lợi nhuận hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội trở thành điểm yếu để tội phạm mạng lợi dụng.