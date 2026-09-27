Nga nâng cấp hệ thống bí mật Object 1335, có liên kết với tổ hợp phóng tên lửa tự động 'Bàn tay chết'

Điều này được chứng minh bằng một cuộc điều tra của Danwatch, được thực hiện với sự hợp tác của Tạp chí The Sunday Times và Dossier Center. Đây là Object 1335, còn được gọi là "Hang động". Tổ hợp này nằm bên trong núi Kosvinsky Kamin ở vùng Sverdlovsk.

Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu các công việc chính về hiện đại hóa tổ hợp này vào năm 2018. Trong các tài liệu về mua sắm quốc phòng giai đoạn 2018 - 2024, các nhà điều tra đã tìm thấy hàng nghìn đơn đặt hàng liên quan đến Object 1335.

Trong số đó có ít nhất 22 nghìn tấn thép, hơn 56,5 nghìn tấn xi măng, khoảng 600 km cáp điện, 21 trạm biến áp điện, 182 thiết bị thông gió, 95 thiết bị hạng nặng và hàng trăm linh kiện dùng để khoan đá.

Ngoài ra Quân đội Nga cũng mua các hệ thống thông gió đặc biệt, bộ lọc bảo vệ chống bụi phóng xạ, thiết bị chống cháy nổ và thiết bị liên lạc.

Quy mô công việc vượt xa phạm vi sửa chữa thông thường. Hồ sơ bao gồm ít nhất 24 phòng ngầm được trang bị hệ thống khí nén. Khoảng cách giữa lối thoát hiểm chính và lối thoát hiểm khẩn cấp của khu phức hợp là khoảng 2,5 km.

Năm 2019, thiết bị làm lạnh với tổng công suất khoảng 5 MW đã được mua cho Object 1335. Thiết bị này được sử dụng để tản nhiệt cho các hệ thống thông tin liên lạc, máy tính và thiết bị điện có thể hoạt động liên tục.

Một lĩnh vực hiện đại hóa riêng biệt liên quan đến việc bảo vệ và duy trì sự sống của tổ hợp. Các tài liệu đề cập đến các công trình chống cháy nổ, thiết bị kỹ thuật và các hệ thống khác cần thiết cho hoạt động của sở chỉ huy được bảo vệ.

Các nhà điều tra cũng phát hiện việc mua sắm thiết bị của phương Tây, bao gồm vật liệu cách nhiệt Rockwool, phụ kiện Danfoss, van Belimo và các sản phẩm khác.

Ảnh vệ tinh cũng ghi lại được hoạt động quy mô lớn gần các lối vào tổ hợp. Theo Danwatch, Quân đội Nga đang xây dựng các lối vào mới lên núi và tiến hành công việc bên trong hệ thống ngầm.

Hệ thống Vành đai phòng thủ - Perimeter, thường được phương Tây gọi bằng cái tên "Bàn tay chết" là một hệ thống điều khiển dự phòng của Liên Xô và hiện nay là của Nga, dành cho lực lượng hạt nhân chiến lược.

Nó được tạo ra trong thời Chiến tranh Lạnh để duy trì khả năng phát động một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân ngay cả khi sở chỉ huy quan trọng bị phá hủy và liên lạc với giới lãnh đạo quân sự - chính trị cấp cao bị gián đoạn.

Hệ thống này dựa trên các sở chỉ huy được bảo vệ, các kênh liên lạc và tên lửa chỉ huy đặc biệt. Sau khi phóng, những tên lửa này truyền lệnh được mã hóa đến các hệ thống tên lửa chiến lược, bao gồm cả tổ hợp có thể mất các kênh điều khiển thông thường.

Perimeter cần đưa ra một kịch bản trong đó sau một cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Nga, các cấp lãnh đạo cao nhất mất liên lạc, nhưng khả năng tổ chức một cuộc tấn công trả đũa vẫn còn nguyên vẹn.

Đồng thời, thông tin về nguyên lý hoạt động của hệ thống Perimeter vẫn được giữ bí mật phần lớn. Do đó tuyên bố phổ biến rằng hệ thống này tự động phóng toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Nga một cách độc lập và không cần sự can thiệp của con người cần được làm rõ.

Theo ghi nhận vào những năm 2000, một bộ phận mới của hệ thống đã được lắp đặt tại cơ sở này, được phát triển như một phần của quá trình hiện đại hóa. Các chuyên gia cho rằng công việc hiện tại là nỗ lực của Nga nhằm bảo tồn và nâng cấp khả năng hoạt động của tổ hợp.

Thiếu tướng nghỉ hưu Viktor Khalin - người đã tham gia vào việc tạo ra hệ thống này khi còn ở Liên Xô và lãnh đạo quá trình hiện đại hóa nó từ năm 2005 đến năm 2010, đã viết riêng về quá trình hiện đại hóa hệ thống Perimeter.

Theo ông Khalin, sau khi cập nhật, hệ thống không chỉ hoạt động tin cậy hơn mà còn có khả năng vận hành ở chế độ vận hành tự động hoàn toàn.

Điều này khiến mọi đối thủ của Nga phải cân nhắc kỹ trước khi tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào quốc gia này.