Bất ngờ với điện thoại của ông chủ Facebook

CEO Meta cầm chiếc Galaxy S24 Ultra trong buổi phỏng vấn. Ảnh: YouTube.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chuyên gia công nghệ Joanna Stern, Mark Zuckerberg được phát hiện đang sử dụng chiếc Galaxy S24 Ultra. Chi tiết này ban đầu được tài khoản @theonecid đăng tải và sau đó nhận được sự quan tâm lớn.

Theo theonecid, thiết kế vuông vức cùng cụm camera sau dạng tách rời trên thiết bị mà CEO Meta cầm trên tay tương đồng với Galaxy S24 Ultra. Một số trang tin công nghệ sau đó nhanh chóng chia sẻ lại hình ảnh này, khiến câu chuyện trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Mẫu smartphone flagship của Samsung chính thức trình làng vào tháng 1/2024. Tính đến thời điểm hiện tại, thiết bị này đã trải qua gần ba năm tuổi đời. Trong khoảng thời gian đó, hãng công nghệ Hàn Quốc đã lần lượt giới thiệu các dòng máy kế nhiệm như Galaxy S25 Ultra hay mới nhất là Galaxy S26 Ultra.

Trước đây, CEO Meta cũng tin dùng các mẫu flaship của Samsung như S23 Ultra. Ảnh: Facebook.

Các dòng smartphone mới liên tục nâng cấp chip xử lý, ống kính camera cũng như hàng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Dù vậy, vị tỷ phú công nghệ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu thay đổi thiết bị cá nhân.

Là người đứng đầu một tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ USD, Mark Zuckerberg hoàn toàn đủ khả năng sở hữu bất kỳ thiết bị đắt đỏ hay mới nhất nào trên thị trường.

Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục trung thành với một mẫu máy ra mắt từ nhiều năm trước. Sự việc phản ánh rõ nét thói quen tiêu dùng tối giản và thực dụng của CEO Meta. "Nó cho thấy với một số người dùng, kể cả những người đứng đầu ngành công nghệ, việc nâng cấp điện thoại mỗi năm không nhất thiết là nhu cầu bắt buộc", người dùng X đánh giá:

Trường hợp của Mark Zuckerberg không phải là câu chuyện cá biệt. Thực tế, người đứng đầu Meta từ lâu đã công khai ưu tiên chọn hệ điều hành Android thay vì iOS.

CEO Nvidia Jensen Huang dùng chiếc Z Fold8 để trả lời điện thoại tổng thống Trump. Ảnh: Al Jazeera.

Trong một chia sẻ trước đây với kênh công nghệ MKBHD, vị tỷ phú giải thích rằng phần lớn người dùng các nền tảng của Meta như Facebook, Messenger hay WhatsApp trên toàn cầu đều sử dụng Android.

Việc trực tiếp trải nghiệm thiết bị chạy Android giúp đội ngũ lãnh đạo hiểu rõ hơn trải nghiệm của số đông người dùng.

Thêm vào đó, những dòng điện thoại cao cấp dù trình làng vài năm trước vẫn sở hữu cấu hình thừa đủ mạnh mẽ. Các bản cập nhật phần mềm định kỳ giúp máy vận hành ổn định, xử lý mượt mà mọi tác vụ hàng ngày.

Mark Zuckerberg cũng không phải lãnh đạo công nghệ nổi tiếng duy nhất được bắt gặp sử dụng điện thoại Samsung.

Tại sự kiện All-In Summit 2026 hôm 15/9, CEO Nvidia Jensen Huang được nhìn thấy dùng Galaxy Z Fold8 để trả lời điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông cũng từng sử dụng Galaxy Z Fold7, cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới dòng smartphone màn hình gập của Samsung.