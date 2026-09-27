Tất bật trồng 25.000 chậu lúa phục vụ festival

Công tác chuẩn bị, trồng, chăm sóc các chậu lúa đang diễn ra khẩn trương ở Trại thực nghiệm 1, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp﻿ TP. Cần Thơ, với hàng chục nhân sự được huy động để đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng.

Theo kế hoạch, có khoảng 25.000 chậu lúa được trưng bày tại Festival﻿. Trong đó, 2.000 chậu ở giai đoạn mạ; 2.000 chậu từ đẻ nhánh đến làm đòng; 2.000 chậu giai đoạn trổ và khoảng 18.000-19.000 chậu ở giai đoạn cong trái me.

Để dự phòng hao hụt, bảo đảm đủ số lượng đưa vào phục vụ, đơn vị dự kiến trồng khoảng 30.000 chậu. Đến nay đã hoàn thành trồng khoảng 21.300 chậu.

Các chậu lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh và được cán bộ kỹ thuật theo dõi, chăm sóc thường xuyên.

Đặc biệt, khoảng 300 chậu lúa giống CTR, CT cỡ lớn đã được trồng và đang phát triển tốt, phục vụ trưng bày tại khu vực giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp Cần Thơ. Trong đó, hai giống lúa CTR1 và CTR30 đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường﻿ cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới vào ngày 4/9 vừa qua.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, mục tiêu mỗi chậu lúa đồng đều, đạt 9-16 bông/chậu, tạo hiệu ứng trực quan cho không gian trưng bày.

Quá trình chuẩn bị được tính toán phù hợp: Đất được đưa vào chậu khoảng 5 ngày trước khi cấy để đảm bảo điều kiện phù hợp cho cây lúa phát triển. Sau khi cấy khoảng 10-15 ngày, lúa vào giai đoạn đẻ nhánh tích cực. Đây là thời điểm quan trọng để cán bộ kỹ thuật điều chỉnh số lượng cây trên từng bụi trong mỗi chậu, nhằm xác định số bông khi lúa trưởng thành.

Công tác chăm sóc được tiếp tục tăng cường khi lúa vào giai đoạn làm đòng và trổ, lúa được bón bổ sung một lần phân, giúp đòng phát triển tốt, bông lớn, nhiều hạt.

Theo anh Phạm Văn Út - Trưởng Trại thực nghiệm 1, trồng lúa trong chậu đòi hỏi công phu hơn nhiều so với sản xuất ngoài đồng. Với chậu cấy 1 bụi, đến thời điểm trưng bày có từ 9-16 bông thì chậu lúa mới đẹp, nên phải “thúc” từ sớm, đến khoảng 25 ngày sau cấy phải đạt từ 12 nhánh trở lên để bảo đảm số bông mong đợi.

“Từng chậu phải được theo dõi về lượng nước, phân bón, số nhánh, cắt tỉa để cây phát triển đồng đều, đạt yêu cầu khi đưa vào trưng bày” - anh Út chia sẻ.

Theo từng không gian trưng bày, mật độ cấy cũng được tính toán khác nhau. Tại khu vực giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp, mỗi chậu được cấy 4 bụi. Ở những không gian khác, mỗi chậu chỉ cấy 1 bụi để thuận lợi cho việc vận chuyển, bố trí.

Để ngăn chim, chuột cắn phá, phòng sâu bệnh tấn công lúa, giúp cây sinh trưởng ổn định, đến nay khoảng 15.000-16.000 chậu lúa đã được đưa vào nhà màng.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Trại thực nghiệm 1 đã huy động khoảng 30 cán bộ, nhân công tham gia các khâu từ chuẩn bị mạ, làm đất, cấy đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh… Các chậu lúa đang được chăm sóc theo đúng giai đoạn sinh trưởng, đảm bảo khi đưa vào trưng bày sẽ đạt hình thái đồng đều, đẹp mắt, góp phần tạo điểm nhấn tại Festival.

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