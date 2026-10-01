Thái Lan chi 9,2 tỷ USD chống ngập

Trong số này, dự án lớn nhất là xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ Chai Nat - Pa Sak - Vịnh Thái Lan, với vốn đầu tư khoảng 5,1 tỷ USD. Dự kiến, dự án khởi công năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 8 năm.

Chính phủ Thái Lan cũng dành khoảng 2,9 tỷ USD để cải thiện hệ thống thủy lợi khu vực phía Đông hạ lưu sông Chao Phraya.

Ngoài ra, hơn 700 dự án phòng, chống ngập lụt tại miền Nam dự kiến được triển khai với kinh phí khoảng 920 triệu-1,23 tỷ USD.

Các kế hoạch trên được thúc đẩy trong bối cảnh nước này đang hướng tới việc tăng cường khả năng quản lý nước lũ và trữ nước, qua đó giảm thiệt hại do ngập lụt và chủ động ứng phó với nguy cơ ngập trong dài hạn.

R.G