Loạt chính sách mới của thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ tháng 10/2026

Quy chế phối hợp thực hiện công tác khuyến nông

Ngày 12/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Quy chế quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác khuyến nông; áp dụng đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã, khuyến nông cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quy chế, công tác phối hợp nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý, chỉ đạo và triển khai hoạt động khuyến nông; huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả phục vụ phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông; kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện. Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh phối hợp hướng dẫn chuyên môn, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

UBND cấp xã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khuyến nông tại địa phương, tổ chức kiểm tra, giám sát và phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và khuyến nông cộng đồng làm đầu mối hỗ trợ người dân, cập nhật tình hình sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình và kết nối giữa nông dân với cơ quan chuyên môn.

Quy chế cũng quy định việc chia sẻ thông tin về khoa học - kỹ thuật, chính sách, tình hình sản xuất, thiên tai, dịch bệnh; chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và tổ chức giao ban chuyên môn nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động khuyến nông.

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trung bình, xe buýt điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: NH)

Quy định định mức vận tải hành khách bằng xe buýt điện

Ngày 18/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trung bình, xe buýt điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo quy định, định mức gồm các nhóm: khấu hao phương tiện; lao động, tiền lương; tiêu hao năng lượng điện; bảo dưỡng, sửa chữa; thay thế vật tư, phụ tùng; quản lý, vận hành và một số chi phí liên quan. Đáng chú ý, tỷ lệ khấu hao xe buýt điện trung bình và xe buýt điện nhỏ là 10%/năm, giá trị còn lại của phương tiện là 3% nguyên giá. Mức tiêu hao điện được quy định 70 kWh/100 km đối với xe buýt điện trung bình và 65 kWh/100 km đối với xe buýt điện nhỏ; xe hoạt động từ năm thứ 5 áp dụng hệ số điều chỉnh 1,05.

Quy định thiết lập 6 cấp bảo dưỡng định kỳ, với chu kỳ từ 5.000 km đến 60.000 km. Định ngạch sửa chữa lớn lần đầu đối với phần gầm và truyền lực, phần điện là 260.000 km; phần điều hòa 240.000 km; thân vỏ và khung xe 300.000 km. Chi phí chung doanh nghiệp được tính bằng 8% chi phí trực tiếp, lợi nhuận định mức bằng 4% tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung. Định mức trạm sạc được xác định bằng 3,99% chi phí trực tiếp theo quy định.

Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn tỉnh, áp dụng đối với cả xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Bãi bỏ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 19/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

Theo Quyết định, UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Ngày 22/9/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 79/2026/QĐ-UBND về Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: NH)

Quy định mới về tiếp công dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Ngày 22/9/2026, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 79/2026/QĐ-UBND về Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10/2026.

Theo đó, Quy chế quy định việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã; đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác này. Theo Quy chế, việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, thuận tiện, khách quan, bình đẳng, đồng thời giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo.

Các cơ quan, đơn vị phải bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp, niêm yết lịch và nội quy tiếp công dân; cập nhật đầy đủ việc tiếp nhận, xử lý đơn vào Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng; trường hợp trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Kết luận phiên tiếp công dân phải được thông báo bằng văn bản chậm nhất sau 5 ngày làm việc.

Tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp công dân định kỳ ít nhất 1 ngày trong tháng. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành trực tiếp tiếp công dân định kỳ 1 ngày trong tháng. Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ ít nhất 2 ngày trong tháng, đồng thời phân công công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc.

Quy chế cũng quy định việc tiếp công dân trực tuyến trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của người có trách nhiệm, cơ quan, người có thẩm quyền. Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại nơi tiếp công dân và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. (Ảnh NH)

Quy định một số nội dung về quản lý ngân sách

Ngày 22/9/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 80/2026/QĐ-UBND quy định một số nội dung theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Quy định tập trung vào thời gian lập, gửi dự toán ngân sách; hồ sơ, tài liệu phục vụ phân bổ, giao dự toán; mức rút dự toán bổ sung cho ngân sách cấp xã; chế độ báo cáo quyết toán và công khai ngân sách nhà nước.

Theo đó, hằng năm, các đơn vị dự toán cấp I, cơ quan, tổ chức được ngân sách thành phố hỗ trợ và UBND cấp xã lập dự toán thu, chi ngân sách năm sau, gửi Sở Tài chính trước ngày 30/6. Trước ngày 1/9, các đơn vị gửi dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm sau để tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố. Đối với khoản bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã, mức rút dự toán hằng tháng tối đa 1/12 tổng mức bổ sung cân đối cả năm. Riêng quý I, mức rút một tháng không vượt quá 12% dự toán năm và tổng mức rút quý I không vượt quá 30% dự toán năm.

UBND cấp xã báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách năm trước trước ngày 10/3 hằng năm. Đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm cho cơ quan tài chính trước ngày 20/3 đối với cấp thành phố và trước ngày 20/2 đối với cấp xã.

Các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định; riêng cấp xã thực hiện thêm các mẫu biểu công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quy định của thành phố. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo; các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức lập, chấp hành và quyết toán ngân sách theo quy định.