Xã Tràm Chim: Thí điểm mô hình nuôi trữ cá mùa lũ theo hướng cộng đồng

Cá trong mô hình sau hơn một tháng thả nuôi sinh trưởng và phát triển tốt.

Mô hình được thực hiện trên quy mô khoảng 70 ha, thuộc Dự án “Giải pháp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (CRxN Mekong), giai đoạn 2026 - 2029. Tham gia mô hình, các hộ dân vùng dự án được hỗ trợ con giống chất lượng để phát triển nuôi trữ sinh thái.

Cụ thể, trong đợt thả giống cuối tháng 8 vừa qua, Tổ chức WWF-Việt Nam đã hỗ trợ 1.500 kg cá mè hoa giống cho người dân. Nhờ tận dụng tốt nguồn nước nổi và nguồn thức ăn tự nhiên, cá nuôi trong ô bao phát triển khá tốt, đạt trọng lượng trung bình khoảng 150 gram/con sau 1 tháng thả nuôi.

Lãnh đạo UBND xã Tràm cùng đại diện WWF-Việt Nam, các hộ dân tham gia kiểm tra mô hình.

Đồng chí Huỳnh Văn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tràm Chim cho rằng việc triển khai nuôi trữ cá theo hướng cộng đồng không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập trong mùa nước nổi, mà còn hình thành thói quen canh tác thuận thiên, giảm áp lực khai thác tận diệt thủy sản tự nhiên.

Đồng chí đề nghị Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với WWF-Việt Nam, ban nhân dân ấp Tân Hưng và các hộ dân thành lập Tổ cộng đồng thực hiện đồng quản lý. Tổ cộng đồng sẽ đảm nhận vai trò tuần tra, bảo vệ khu vực mô hình, theo dõi hệ thống lưới đăng, phát hiện và ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép; đồng thời thống nhất cơ chế phân công trách nhiệm và chia sẻ lợi ích giữa các thành viên.

Việc thí điểm thành công mô hình “Nuôi trữ cá mùa lũ theo hướng cộng đồng” không chỉ giải bài toán sinh kế trước mắt cho bà con vùng lũ, mà còn là bước đi cụ thể hóa định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái của địa phương, từng bước tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.