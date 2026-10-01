Ký kết quy chế phối hợp công tác kỹ thuật hình sự Công an 7 tỉnh, thành phố phía Bắc

Theo đó, trong quy chế phối hợp, đối với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các vụ án, nhất là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hiện trường phức tạp giáp ranh địa giới hành chính, vụ án xảy ra liên tuyến, liên tỉnh, sự cố thiên tai, hoặc khi địa phương sở tại thiếu chuyên gia chuyên sâu như: Giám định pháp y, kỹ thuật, cháy nổ, kỹ thuật số, âm thanh… các địa phương chủ động, kịp thời trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh chương trình.

Đối với công tác giám định kỹ thuật hình sự và Pháp y Công an nhân dân, các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất phương án bảo quản, vận chuyển và giám định mẫu vật; chủ động chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giám định dữ liệu điện tử phục vụ điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực; giám định tài liệu, giám định âm thanh, hình ảnh giữa các đơn vị thành viên; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm phát hiện được qua công tác giám định để các đơn vị chủ động phòng ngừa, nhận diện, đấu tranh.

Cùng với đó, Công an 7 tỉnh, thành phố chủ động phối hợp trong các lĩnh vực như: Công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác kỹ thuật hình sự; tham mưu, xây dựng văn bản pháp luật. Phối hợp thực hiện trong công tác an sinh xã hội, công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là ở khu vực có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa nhằm kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giảm thiểu nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vi phạm pháp luật…

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Công an 7 tỉnh, thành phố hoàn thành chương trình ký kết.

Định kỳ hằng năm, các địa phương tổ chức tổng kết công tác phối hợp, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, tập trung vào các nội dung như: Báo cáo về tình hình tội phạm liên quan đến địa bàn cụm; những khó khăn, vướng mắc; nhu cầu cần hỗ trợ, phối hợp; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, phương pháp giám định mới. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong những năm tiếp theo.

Tại chương trình, đại diện Công an 7 tỉnh, thành phố đã thông qua nội dung quy chế, tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Thông qua chương trình giúp tăng cường quan hệ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa lực lượng kỹ thuật hình sự các địa phương trong khu vực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhất là các vụ việc xảy ra tại khu vực giáp ranh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp về con người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật giữa các đơn vị; khắc phục khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất của từng đơn vị, nhất là đối với vụ việc phức tạp, có tính chất liên tuyến, liên tỉnh hoặc vượt quá khả năng, điều kiện giám định của một đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm, phục vụ tốt yêu cầu chính trị của địa phương và khu vực.