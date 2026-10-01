Cá sấu dài 2 m giữa vùng ngập lụt Thái Lan

Cá sấu dài 2 m được phát hiện gần khu dân cư ngập lụt tại huyện Sanam Chai Khet, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan.

Ngày 30/9, người dân Bang Phaniang, làng số 2 thuộc xã Khu Yai Mi, huyện Sanam Chai Khet, tỉnh Chachoengsao, miền Đông Thái Lan, phát hiện một con cá sấu dài hơn 2 m trên đường ven kênh dẫn nước liền báo cho cơ quan chức năng.

Tuyến đường này là một trong số ít lối đi còn sử dụng được để vào 3 xã Tha Kradan, Khu Yai Mi và Thung Phraya, những khu vực đang bị nước lũ bao quanh. Con cá sấu xuất hiện giữa lúc nhiều khu vực ở Chachoengsao ngập lụt khiến người dân lo ngại về an toàn khi di chuyển hoặc đánh bắt cá trên kênh.

Ông Udon Thepwatee, thành viên Hội đồng Hành chính tỉnh Chachoengsao, cho biết con vật có thể gây nguy hiểm cho người dân đi qua tuyến đường này. Ông phối hợp các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý vụ việc và đề nghị truyền thông cảnh báo người dân, theo Bangkok Post.

Ông Udon Thepwatee, thành viên Hội đồng tỉnh Chachoengsao, chụp ảnh bên con cá sấu đã bị khống chế.

Sáng 1/10, bà Wilai Sridara, trưởng làng Moo 10, Ban Ang Thong, tiếp tục thông báo về sự xuất hiện của cá sấu. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đang theo dõi và tìm cách bắt con vật gần cây cầu thuộc Moo 2, làng Bang Phaniang. Người dân được khuyến cáo tạm thời không xuống kênh đánh bắt cá cho đến khi khu vực được xác định an toàn.

Chính quyền cũng yêu cầu người dân không đi vào vùng ngập, câu cá hoặc đến gần các kênh thủy lợi và khu vực trũng. Nhà chức trách lưu ý nước lũ có thể khiến cá sấu, bò sát và các loài động vật sống dưới nước rời khỏi môi trường tự nhiên, di chuyển vào khu dân cư.

Sau khi tiếp cận, cảnh sát Sanam Chai Khet phối hợp các trưởng khu dân cư khống chế thành công con cá sấu. Trong một bài đăng, ông Udon nói đùa rằng lực lượng chức năng không cần đến sự trợ giúp của "Krai Thong", nhân vật huyền thoại chuyên săn cá sấu trong văn hóa dân gian Thái Lan.

Theo phóng viên The Thaiger, sau khi được đưa lên bờ, cá sấu được xác định đã chết. Chưa có thông tin về người dân bị cá sấu tấn công hoặc bị thương trong sự việc.

Người dân tập trung xung quanh con cá sấu.

Reuters đưa tin ít nhất 23 người đã thiệt mạng do mưa lũ trên khắp Thái Lan kể từ ngày 16/9, trong đó có 4 người tại Bangkok. Mưa lũ ảnh hưởng đến 42 tỉnh, gây thiệt hại ước tính 367 triệu USD tại 24 tỉnh.

Riêng Bangkok hứng khoảng 320 mm mưa trong 3 ngày vào tuần trước (25-27/9), gần tương đương lượng mưa trung bình của cả tháng 9 những năm trước. Mưa hiện đã giảm ở phần lớn khu vực, nước bắt đầu rút, song một số nơi, đặc biệt ở phía đông Bangkok, vẫn ngập.

Phó giáo sư, tiến sĩ Thon Thamrongnawasawat, chuyên gia môi trường và hải dương học tại Đại học Kasetsart ở Bangkok, cho biết thủ đô vừa trải qua hiện tượng "mưa đứng yên" kéo dài. Theo ông, các khối mây mang mưa liên tục hình thành và di chuyển quanh cùng một khu vực trong hơn 30 giờ, khiến lượng nước đổ xuống tăng mạnh.

Ông nhận định cường độ đợt mưa có liên quan đến tác động kép của siêu El Niño và tình trạng nóng lên toàn cầu, khiến khí quyển tích tụ nhiều hơi nước hơn bình thường.

Tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn khi gió mùa tại Vịnh Thái Lan đạt tốc độ hơn 40 km/h, tạo ra sóng cao trên 1 m và đẩy mực nước biển dâng. Diễn biến này cản trở đáng kể khả năng thoát nước của Bangkok, khiến tình trạng ngập kéo dài hơn.

Bangkok hóa sông, nhiều người dân chèo thuyền, lướt ván giữa đường phố ngập Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Thái Lan ngập sâu, buộc người dân thay đổi cách di chuyển. Một số người chèo kayak, trong khi người khác tranh thủ lướt ván.

Đan Châu