Người dân lo lắng trước những trận lụt

Ngày 1/10, lãnh đạo UBND xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/9, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gây thiệt hại nặng về nhà ở, công trình phụ trợ và sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê ban đầu, thiên tai làm 67 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 45 căn bị tốc mái một phần và 22 căn bị tốc mái hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 1,6 tỷ đồng.