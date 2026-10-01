Người dân lo lắng trước những trận lụt
Nằm ngoài bãi sông, nơi giao giữa sông Cầu và sông Cà Lồ, nhiều khu dân cư thuộc xã Trung Giã và Đa Phúc thường xuyên đối mặt với ngập lụt mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao. Người dân đã chủ động thích ứng, từ xây nhà cao hơn đến chuẩn bị phương tiện, tài sản để chạy lũ. Tuy nhiên, có những trận nước dâng vượt xa khả năng chống chịu, biến cuộc sống bình thường thành những ngày chạy lũ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-lo-lang-truoc-nhung-tran-lut-420280.htm