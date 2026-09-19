Tên lửa Squall lộ diện, 'ác mộng' mới của mọi hệ thống phòng không

Công ty quốc phòng Indra của Tây Ban Nha vừa chính thức trình làng tên lửa hành trình Squall tại hội chợ Unvex 2026 ở San Javier, Murcia.

Đây được xem là tên lửa hành trình hoàn toàn mang dấu ấn Tây Ban Nha đầu tiên, được thiết kế với chi phí thấp để thực hiện cả các đòn tấn công chính xác lẫn các cuộc tấn công ồ ạt nhằm bão hòa hệ thống phòng thủ đối phương, mở ra hướng đi mới cho năng lực tấn công tầm xa của châu Âu.

Sự kiện diễn ra ngày 16/9/2026 khi Indra công bố tên lửa Squall như một giải pháp tấn công chiến lược sâu vào hậu phương đối phương.

Tên lửa nhằm vào các mục tiêu giá trị cao như trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không cũng như cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.

Khác với các tên lửa hành trình cao cấp vốn đắt đỏ và số lượng hạn chế, tên lửa Squall được định vị là vũ khí có chi phí chỉ bằng khoảng một phần mười so với các loại tương đương, cho phép lực lượng sử dụng cả ở quy mô nhỏ để tấn công chính xác lẫn quy mô lớn để tạo áp lực bão hòa lên hệ thống phòng thủ đối phương.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Squall có trọng lượng khoảng 150kg, chiều dài 3,4 mét và mang đầu đạn nặng từ 50 đến 60kg.

Tầm bắn của tên lửa Squall vượt quá 300km, đủ để tấn công các mục tiêu nằm sâu sau tuyến đầu. Tốc độ hành trình khoảng Mach 0.8, thuộc nhóm cận âm, giúp cân bằng giữa khả năng sống sót và hiệu quả chi phí.

Điểm nổi bật nằm ở khả năng bay ở độ cao thấp, tận dụng địa hình để tránh bị radar đối phương phát hiện, từ đó tăng đáng kể cơ hội tiếp cận mục tiêu.

Hệ thống dẫn đường và định vị của tên lửa Squall được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong môi trường điện tử phức tạp.

Tên lửa Squall - đại diện cho dòng tên lửa hành trình hoàn chỉnh đầu tiên của Indra lẫn Tây Ban Nha, được thiết kế cho các đòn tấn công ở độ cao thấp tầm xa hơn 300km nhằm vào các trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quân sự cố định từ các bệ phóng trên bộ và hải quân. (Nguồn ảnh: Indra/armyrecognition.com)

Tên lửa Squall được trang bị nhiều phương thức dẫn đường kết hợp, có khả năng chống nhiễu (anti-jamming) và chống giả mạo tín hiệu (anti-spoofing), đảm bảo vẫn duy trì độ chính xác ngay cả khi đối phương cố gắng gây nhiễu GPS hoặc tín hiệu dẫn đường.

Điều này giúp tên lửa Squall duy trì hiệu quả trong các kịch bản chiến tranh điện tử hiện đại, nơi các hệ thống dẫn đường truyền thống dễ bị vô hiệu hóa.

Về khả năng triển khai, tên lửa Squall mang lại sự linh hoạt cao. Tên lửa có thể phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm đường ray phóng, container, xe chiến thuật mặt đất cũng như các nền tảng hải quân.

Việc tích hợp dễ dàng vào cả lực lượng lục quân và hải quân giúp mở rộng cách thức sử dụng, không phụ thuộc vào máy bay mang theo như một số tên lửa hành trình truyền thống.

Chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa Tây Ban Nha cũng là yếu tố then chốt, giúp Indra kiểm soát chủ quyền công nghệ, dễ dàng mở rộng sản xuất khi cần thiết và giảm rủi ro đứt gãy nguồn cung trong thời kỳ khủng hoảng.

Việc ra mắt tên lửa Squall phản ánh xu hướng chung của châu Âu sau các cuộc xung đột gần đây, khi các quốc gia nhận ra rằng chỉ dựa vào một số ít tên lửa cao cấp đắt đỏ là chưa đủ.

Khả năng sản xuất số lượng lớn với chi phí hợp lý trở thành yếu tố quyết định để duy trì áp lực liên tục lên đối phương.

Indra kỳ vọng tên lửa Squall sẽ lấp đầy khoảng trống này, cung cấp cho lực lượng vũ trang một công cụ linh hoạt, giá thành thấp nhưng vẫn đủ tầm và độ chính xác để thực hiện nhiệm vụ tấn công chiến lược.

Với những đặc điểm trên, tên lửa Squall không chỉ là sản phẩm mới của ngành công nghiệp quốc phòng Tây Ban Nha mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc châu Âu tự chủ hơn về năng lực tấn công tầm xa.

Nếu được phát triển và sản xuất thành công theo đúng định hướng, tên lửa Squall có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều quốc gia đang tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa hiệu quả chiến đấu và chi phí duy trì lực lượng trong dài hạn.

(Theo breakingdefense.com, defensenews.com, armyrecognition.com, defence-industry.eu, euro-sd.com)