Australia sở hữu vũ khí không chiến mới nhất của Mỹ

Chiếc F/A-18F thuộc Phi đội số 1 của Không quân Hoàng gia Australia được chụp ảnh cất cánh từ căn cứ hải quân Ventura County Point Mugu, trong khuôn khổ cuộc tập trận Gray Flag 2026. Ngoài AIM-260, máy bay còn mang một tên lửa huấn luyện AIM-9X, một tên lửa không đối không AIM-120, cả hai đều không chứa thuốc nổ, cùng ba thùng nhiên liệu phụ.

Tên lửa AIM-260 được tích hợp lên máy bay F/A-18F của Không quân Hoàng gia Australia. (Ảnh: Không quân Mỹ)

F/A-18F cũng được trang bị thiết bị ngắm mục tiêu AN/ASQ-228 ATFLIR và một thiết bị huấn luyện chiến đấu chiến thuật. Đáng chú ý, AIM-260 xuất hiện trên máy bay Australia cũng chỉ là tên lửa thử nghiệm không chứa thuốc nổ, chưa phải vũ khí tác chiến hoàn chỉnh.

AIM-260 được phát triển để thay thế AIM-120

AIM-260 do Lockheed Martin phát triển nhằm kế nhiệm dòng AIM-120 và hướng tới khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn đáng kể. Một yêu cầu quan trọng của chương trình là tên lửa vẫn phải có kích thước phù hợp với khoang vũ khí trong của F-35.

Sự xuất hiện của AIM-260 gắn liền với cuộc chạy đua phát triển tên lửa không đối không tầm xa giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn, trong đó có tên lửa PL-15 được trang bị trên nhiều loại máy bay, bao gồm tiêm kích thế hệ thứ năm J-20.

PL-15 được đánh giá có tầm bắn hiệu quả lớn hơn đáng kể so với những biến thể tiên tiến nhất của AIM-120, đồng thời sở hữu các cảm biến hiện đại. Trước sự phát triển này, Mỹ thúc đẩy chương trình AIM-260 nhằm duy trì năng lực tác chiến không đối không ở khoảng cách ngoài tầm nhìn.

Hình ảnh công khai đầu tiên về AIM-260 tại Mỹ chỉ xuất hiện vào tháng 5/2026, khi loại tên lửa này được nhìn thấy trên một chiếc F/A-18F do Phi đội Thử nghiệm và Đánh giá Không quân 31 của Hải quân Mỹ vận hành.

Australia là khách hàng nước ngoài đầu tiên

Sự xuất hiện của AIM-260 trên F/A-18F Australia diễn ra chỉ vài tuần sau khi các nguồn tin trong nước cho biết Australia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu loại tên lửa này.

Canberra đã phê duyệt gần 736 triệu AUD cho chương trình thông qua cơ chế Bán vũ khí quân sự nước ngoài của Mỹ. AIM-260 dự kiến trước tiên được tích hợp lên các F/A-18F Super Hornet của Australia, sau đó được đưa vào sử dụng trên tiêm kích thế hệ thứ năm F-35A.

Việc một chiếc F/A-18F Australia đã mang theo AIM-260 trong hoạt động huấn luyện cho thấy quá trình tích hợp loại vũ khí này đã đạt tới giai đoạn đáng kể, dù tên lửa xuất hiện trong cuộc tập trận vẫn chỉ là phiên bản thử nghiệm không chứa thuốc nổ.

Australia hiện vận hành 24 chiếc F/A-18F Super Hornet, 72 tiêm kích F-35A và 11 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Việc AIM-260 được tích hợp trên cả ba dòng máy bay sẽ giúp Không quân Hoàng gia Australia có một loại tên lửa không đối không tầm xa dùng chung cho các nền tảng chiến đấu khác nhau.

F/A-18F đảm nhiệm vai trò tiêm kích thông thường, F-35A mang lại năng lực tác chiến của máy bay chiến đấu tàng hình, trong khi EA-18G tập trung vào nhiệm vụ tác chiến điện tử. Việc sử dụng chung AIM-260 trên các nền tảng này sẽ tạo ra sự thống nhất về vũ khí không đối không tầm xa trong lực lượng chiến đấu của Australia.

Canberra cũng đang phát triển máy bay chiến đấu cộng tác MQ-28 Ghost Bat. Đây là một nền tảng khác có khả năng được xem xét để tích hợp AIM-260 trong tương lai.