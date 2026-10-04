Tên lửa đạn đạo tầm trung AI của Triều Tiên: Bước ngoặt công nghệ né tránh phòng không

Ngày 3/10/2026, Triều Tiên thông qua tuyên bố của bà Kim Yo Jong đã xác nhận vừa tiến hành thử nghiệm một tên lửa chiến lược tầm trung (intermediate-range strategic missile) được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phía Bình Nhưỡng, tên lửa này có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng cường khả năng cơ động, khiến việc theo dõi cũng như đánh chặn trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan trên bờ biển phía đông và bay hơn 700 km về hướng Biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai gắn trí tuệ nhân tạo (AI) với một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung, khác với các tuyên bố trước đó chủ yếu tập trung vào tên lửa hành trình chiến thuật.

Về mặt kỹ thuật, điểm then chốt được phía Triều Tiên nhấn mạnh là chế độ quỹ đạo dạng sóng (wave-like trajectory mode).

Thay vì bay theo đường cong đạn đạo truyền thống dễ dự đoán, tên lửa có thể thực hiện các động tác hạ thấp rồi nâng lên liên tiếp ở độ cao thấp, giống như viên sỏi nảy trên mặt nước.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Trí tuệ nhân tạo (AI) được cho là hỗ trợ việc nhận diện môi trường bay, điều chỉnh góc tấn công và lựa chọn điểm thay đổi quỹ đạo theo thời gian thực để thoát khỏi radar theo dõi từ giai đoạn sớm.

Kết hợp với khả năng bay thấp, hệ thống này nhằm giảm thời gian cảnh báo và làm phức tạp hóa các thuật toán dự đoán điểm rơi của hệ thống phòng thủ đối phương.

Một số phân tích cho rằng đây có thể là sự nâng cấp trên nền tảng các tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm trung hoặc trung gian hiện có của Triều Tiên, tận dụng công nghệ dẫn đường kết hợp và nhận dạng mục tiêu tự động mà nước này đã đề cập trong các cuộc thử nghiệm trước đó.

Ưu điểm nổi bật của hướng tiếp cận này nằm ở khả năng tăng sức sống sót trước hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại.

Việc thay đổi quỹ đạo ở độ cao thấp giúp tên lửa AI tránh bị khóa mục tiêu liên tục, đồng thời rút ngắn cửa sổ thời gian để đối phương triển khai đánh chặn.

Nếu trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự hỗ trợ nhận dạng và điều chỉnh quỹ đạo một cách linh hoạt, độ chính xác cuối đoạn bay có thể được cải thiện ngay cả khi tên lửa phải thực hiện nhiều động tác cơ động.

Tên lửa Hwasong-11Ra mang đầu đạn chùm được Triều Tiên phóng ngày 19/4. Ảnh: KCNA

Trong bối cảnh chiến lược, hệ thống như vậy góp phần củng cố năng lực răn đe của Triều Tiên bằng cách làm cho việc phòng thủ trở nên tốn kém và phức tạp hơn đối với đối phương.

Tuy nhiên, những hạn chế cũng khá rõ ràng. Việc tích hợp AI vào tên lửa đạn đạo đòi hỏi cảm biến, bộ xử lý và phần mềm đủ mạnh để hoạt động trong môi trường tốc độ cao, rung động mạnh và nhiễu điện tử, điều mà nhiều chuyên gia vẫn nghi ngờ về mức độ trưởng thành thực tế của công nghệ tên lửa Triều Tiên.

Tuyên bố về AI chủ yếu dựa trên thông tin từ phía Bình Nhưỡng mà chưa có xác minh độc lập chi tiết, nên có thể chỉ là sự nâng cấp của hệ thống dẫn đường số kết hợp nhận dạng mục tiêu tự động chứ chưa phải AI phức tạp như các hệ thống phương Tây.

Quỹ đạo dạng sóng ở độ cao thấp cũng làm tăng lực cản khí động học, có thể ảnh hưởng đến tầm bay và độ ổn định, đồng thời đòi hỏi động cơ và cấu trúc thân tên lửa phải chịu được tải trọng thay đổi liên tục.

Ngoài ra, chi phí phát triển và sản xuất hàng loạt các hệ thống như vậy vẫn là thách thức lớn đối với Triều Tiên.

Sự kiện này phản ánh xu hướng Triều Tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào kho vũ khí chiến lược nhằm nâng cao khả năng xuyên thủng phòng thủ đối phương.

Dù mức độ thực sự của AI còn cần thời gian kiểm chứng, việc công khai gắn công nghệ này với tên lửa đạn đạo tầm trung đã gửi đi thông điệp rõ ràng về ý định hiện đại hóa lực lượng tên lửa theo hướng khó dự đoán và khó đánh chặn hơn.

(Theo aa.com.tr, timesofisrael.com, dawn.com)