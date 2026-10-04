Người thầy thuốc đưa tinh hoa châm cứu đến vùng cao

Với hơn 30 năm gắn bó với lĩnh vực y học cổ truyền, PGS.TS Trần Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển chuyên môn châm cứu, đào tạo nhân lực và đưa các kỹ thuật điều trị đến gần hơn với người dân ở nhiều địa phương. Với ông, giá trị của một phương pháp chữa bệnh không chỉ nằm ở những kỹ thuật được thực hiện tại bệnh viện tuyến cuối, mà còn ở khả năng được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả tại cơ sở.

Mới đây, dấu chân của những người thầy thuốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã đến Hà Giang, nơi đồng bào vùng cao còn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Tại đây, PGS.TS Trần Văn Thanh trực tiếp trao đổi với các thầy thuốc địa phương về chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền và một số kỹ thuật châm cứu trong điều trị.

Đoàn công tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương do PGS.TS Trần Văn Thanh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang hỗ trợ chuyên môn về khám, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Đây là một trong những hoạt động thể hiện vai trò của bệnh viện tuyến Trung ương trong công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế địa phương.

PGS.TS Trần Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương trao đổi về phương pháp chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền và một số kỹ thuật châm cứu trong điều trị

Mang kỹ thuật châm cứu đến gần người dân vùng cao

Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu vẫn là một thách thức. Bởi vậy, chuyển giao chuyên môn cho tuyến dưới không đơn thuần là đưa một kỹ thuật từ bệnh viện Trung ương về cơ sở, mà còn là quá trình đồng hành để đội ngũ y tế địa phương có thể chủ động hơn trong khám và điều trị.

Trong chuyến công tác tại Hà Giang, PGS.TS Trần Văn Thanh trực tiếp trao đổi về phương pháp chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền và một số kỹ thuật châm cứu. Những buổi trao đổi như vậy giúp các bác sĩ địa phương có thêm cơ hội cập nhật kiến thức, trao đổi những tình huống thực tế và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn.

Đây cũng là hướng đi mà Bệnh viện Châm cứu Trung ương chú trọng trong quá trình phát triển. Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, bệnh viện thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác chỉ đạo tuyến, qua đó góp phần đưa những thành tựu của chuyên ngành châm cứu đến nhiều cơ sở y tế hơn.

PGS.TS Trần Văn Thanh thăm khám bệnh nhân tại Khoa A10, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Không phải ngẫu nhiên công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật được xem là một phần quan trọng trong hoạt động của bệnh viện. Châm cứu là lĩnh vực đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ nắm vững lý luận y học cổ truyền mà còn phải có kỹ năng thực hành, khả năng đánh giá người bệnh và kinh nghiệm lâm sàng.

Vì thế, với PGS.TS Trần Văn Thanh, truyền đạt kỹ thuật cũng đồng nghĩa với truyền lại kinh nghiệm nghề nghiệp cho thế hệ thầy thuốc kế cận. Từ những buổi hội chẩn, đào tạo tại bệnh viện đến các chương trình hỗ trợ chuyên môn tại địa phương, ông cùng các đồng nghiệp từng bước xây dựng mạng lưới chuyên môn, để người bệnh có thể được tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp ngay tại tuyến cơ sở khi đủ điều kiện.

Giữ tinh hoa truyền thống bằng nền tảng khoa học

Châm cứu là một trong những phương pháp tiêu biểu của y học cổ truyền Việt Nam. Qua quá trình phát triển, phương pháp này ngày càng được nghiên cứu, chuẩn hóa và kết hợp với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe.

Ở cương vị người đứng đầu Bệnh viện Châm cứu Trung ương, PGS.TS Trần Văn Thanh không chỉ quan tâm đến hoạt động điều trị mà còn đặt vấn đề nghiên cứu và chuẩn hóa tri thức y học cổ truyền trong bối cảnh mới.

Theo ông, y học cổ truyền đang sở hữu nguồn tri thức phong phú về chẩn đoán, điều trị, dược liệu, dưỡng sinh và phục hồi chức năng. Tuy nhiên, một phần đáng kể tri thức vẫn tồn tại dưới dạng hồ sơ, tài liệu phân tán hoặc kinh nghiệm được truyền lại giữa các thế hệ thầy thuốc. Điều này đặt ra yêu cầu phải từng bước chuẩn hóa và số hóa để việc lưu trữ, kế thừa và nghiên cứu thuận lợi hơn.

Quan điểm này cũng được thể hiện trong định hướng phát triển của Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Bộ Y tế từng ghi nhận bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên khoa châm cứu, đồng thời đẩy mạnh mô hình kết hợp châm cứu y học cổ truyền với y học hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số và phát triển mô hình bệnh viện thông minh.

Từ góc nhìn đó, chuyển đổi số không làm mất đi giá trị của y học cổ truyền mà có thể trở thành công cụ để lưu giữ và phát huy những giá trị đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, các phương pháp điều trị có thể được nghiên cứu, đánh giá và ứng dụng trên cơ sở khoa học rõ ràng hơn. Đây cũng là nền tảng để y học cổ truyền có thêm cơ hội kết nối với y học hiện đại và hội nhập quốc tế.

Hành trình đưa châm cứu đến vùng cao vì thế không chỉ được đo bằng những chuyến công tác. Đó còn là quá trình xây dựng đội ngũ, chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để y tế tuyến dưới ngày càng chủ động hơn.

Từ Hà Giang đến nhiều địa phương khác, mỗi chương trình hỗ trợ chuyên môn đều mở thêm một cơ hội để người dân tiếp cận với những phương pháp điều trị của y học cổ truyền ngay tại nơi mình sinh sống.

Đối với PGS.TS Trần Văn Thanh, phát triển chuyên ngành châm cứu không chỉ là giữ gìn một phương pháp điều trị truyền thống. Đó còn là trách nhiệm tiếp nối những giá trị đã được các thế hệ thầy thuốc gây dựng, đồng thời đưa những giá trị ấy bước vào một giai đoạn mới bằng nghiên cứu khoa học, công nghệ và sự chuẩn hóa.

Từ những mũi kim nhỏ đến những chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hành trình ấy cho thấy giá trị của châm cứu không chỉ nằm trong những căn phòng điều trị của bệnh viện tuyến Trung ương. Khi được chuẩn hóa, đào tạo và chuyển giao đúng cách, tinh hoa của y học cổ truyền có thể tiếp tục được trao truyền, để phục vụ người bệnh ở cả những vùng đất xa xôi.