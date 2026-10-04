Xe tăng không người lái Shturm Nga mắc kẹt trong bùn khi đang trình diễn

Shturm liên tục mất kết nối với xe điều khiển và cuối cùng bị mắc kẹt trong bùn, ngay cả khi được chuyển sang chế độ điều khiển trực tiếp bởi con người.

Xe tăng robot Shturm bị mắc kẹt trong bùn sau. (Ảnh: DB)

Theo các nguồn tin Nga, Shturm được phát triển trên khung gầm xe tăng T-72 và sử dụng một xe điều khiển riêng biệt để vận hành từ xa. Trong các hoạt động tại thao trường Chebarkul, vùng Chelyabinsk, chiếc xe nhiều lần mất liên lạc vô tuyến với phương tiện điều khiển.

Sự cố nghiêm trọng đến mức trong màn trình diễn trước Tổng thống Vladimir Putin, Shturm không được vận hành hoàn toàn từ xa. Một lái xe kiêm thợ máy đã phải trực tiếp ngồi trên xe để điều khiển nhằm tránh nguy cơ xảy ra thêm trục trặc kỹ thuật.

Nhưng phương án này cũng không giúp màn trình diễn diễn ra thuận lợi. Hình ảnh được ghi lại trong cuộc tập trận cho thấy chiếc Shturm chúi phần đầu xuống một con mương đầy bùn bên cạnh đường đất. Bánh xích và phần thân trước của xe lún sâu xuống nền đất, khiến phương tiện không thể tự thoát ra.

Sự cố xảy ra sau khi Nga giới thiệu Shturm như một trong những phương tiện đáng chú ý tại cuộc tập trận Tsentr-2026.

Ngày 2/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được giới thiệu các phương tiện chiến đấu không người lái mới phát triển trên khung gầm T-72B3M. Hệ thống bao gồm các biến thể xe tăng và xe bọc thép hỗ trợ hỏa lực, được cho là đã tham gia yểm trợ cho các đơn vị tấn công trong giai đoạn chính của cuộc tập trận.

Hệ thống robot tấn công hạng nặng Shturm do Uralvagonzavod phát triển, gồm các phương tiện chiến đấu điều khiển từ xa phối hợp với một xe điều khiển có người lái. Cả hai đều sử dụng khung gầm xe tăng.

Phiên bản chủ lực của Shturm được trang bị pháo 125 mm rút ngắn, phù hợp hơn với tác chiến trong môi trường đô thị. Xe còn có lưỡi ủi và được bổ sung giáp nhằm tăng khả năng chống lại các loại vũ khí chống tăng cá nhân.

Người điều khiển vận hành các phương tiện chiến đấu từ bên trong xe điều khiển. Để duy trì liên lạc, xe điều khiển phải ở trong phạm vi vài km so với phương tiện không người lái.

Chuyên gia xe bọc thép Nga Andrei Tarasenko cho rằng Shturm vẫn tồn tại một số vấn đề kỹ thuật, ông đặc biệt lưu ý khu vực khoang động cơ và phần nóc tháp pháo gần như không được bảo vệ.

Đây lại là những vị trí thường trở thành mục tiêu của máy bay không người lái khi chúng tấn công xe bọc thép trên chiến trường Ukraine.

Tarasenko cũng đặt câu hỏi về chính cách thức vận hành của Shturm. Theo ông, việc phương tiện không người lái phải phụ thuộc vào một xe chỉ huy cách chiến trường khoảng 3–4 km và duy trì tầm nhìn trực tiếp khiến hệ thống gặp nhiều hạn chế.

Ông cho rằng nếu không có một hệ thống liên lạc đủ mạnh như Starlink hoặc các giải pháp tương tự, ý tưởng này sẽ khó phát huy hiệu quả.

Vấn đề liên lạc đặc biệt quan trọng đối với Shturm bởi nếu tín hiệu bị gián đoạn, phương tiện không còn khả năng hoạt động đúng với vai trò một xe chiến đấu không người lái. Trong khi đó, kíp điều khiển vẫn phải ở tương đối gần tiền tuyến, bên trong một phương tiện bọc thép riêng.

Đây là điểm đáng lo ngại trong môi trường tác chiến hiện đại. Tại chiến trường Ukraine, cả Nga và Ukraine đều thường xuyên sử dụng các biện pháp gây nhiễu đối với máy bay không người lái và robot mặt đất. Điều này khiến việc duy trì kết nối vô tuyến ổn định trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với điều kiện thao trường.

Uralvagonzavod bắt đầu nghiên cứu phát triển hệ thống Shturm vào khoảng năm 2018. Nguyên mẫu đầu tiên được phát hiện tại nhà máy của công ty ở Nizhny Tagil vào tháng 7/2025. Đáng chú ý, chiếc xe khi đó vẫn có một kíp lái trực tiếp trên phương tiện.