Sách Đỏ Việt Nam đạt Giải Nhất sách KH&CN và đổi mới sáng tạo 2026

Sáng ngày 4/10, nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách tiêu biểu có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và sức lan tỏa; đồng thời ghi nhận đóng góp của các tác giả, nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản.

Giải thưởng được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình "Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW" đến năm 2030. Ngày 23/3/2026, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN phê duyệt Đề án tổ chức "Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Bộ Sách Đỏ Việt Nam đạt Giải Nhất Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: PV

Giải thưởng nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách tiêu biểu có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và sức lan tỏa; ghi nhận đóng góp của các tác giả và những người làm công tác xuất bản; đồng thời góp phần đưa tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến gần hơn với bạn đọc và đời sống xã hội.

Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng đã thu hút 329 tác phẩm tham dự của trên 40 Nhà xuất bản, các tổ chức và các đối tác liên kết gửi tham dự giải. Các tác phẩm được xem xét, đánh giá trên cơ sở giá trị khoa học, tính mới, khả năng ứng dụng và chất lượng xuất bản. Theo cơ cấu dự kiến, Giải thưởng có 22 giải, gồm 11 giải dành cho sách in và 11 giải dành cho sách điện tử. Trên cơ sở kết quả chấm chọn, 10 tác phẩm được trao giải, gồm 9 tác phẩm sách in và 1 tác phẩm sách điện tử. Kết quả này thể hiện nguyên tắc xét chọn dựa trên chất lượng, giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và chất lượng xuất bản của từng tác phẩm.

Trong số 10 tác phẩm được tôn vinh có 1 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.

Giải Nhất được trao cho bộ Sách Đỏ Việt Nam gồm hai tập: Tập 1 – Động vật, GS.TS. Nguyễn Quảng Trường chủ biên; Tập 2 – Thực vật và nấm, GS.TS. Trần Thế Bách, TS. Nguyễn Thế Cường, TS. Đỗ Văn Hải và TS. Bùi Hồng Quang đồng chủ biên. Bộ sách do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

Bộ Sách Đỏ Việt Nam, gồm hai tập, cung cấp những thông tin có giá trị về các loài động vật, thực vật và nấm quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa tại Việt Nam. Đây là công trình khoa học có ý nghĩa trong việc nhận diện, đánh giá hiện trạng và góp phần phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Tập 1 – Động vật tập trung vào các loài động vật đang đứng trước nguy cơ suy giảm hoặc bị đe dọa trong tự nhiên.

Tập 2 – Thực vật và nấm giới thiệu các loài thực vật và nấm có giá trị và cần được quan tâm bảo tồn.

Bộ sách do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản, là nguồn tư liệu khoa học phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm của Việt Nam.

Ba Giải Nhì được trao cho các tác phẩm: AI và con người của GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông; Bình dân học vụ số – Kỹ năng số cơ bản của TS. Trần Văn Khải, Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông; Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số của PGS.TS. Vũ Thanh Sơn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong đó, AI và con người là tác phẩm sách điện tử duy nhất được trao giải năm nay.

Ba Giải Ba gồm: Cấp cứu ngoại viện của PGS.TS. Hoàng Bùi Hải (chủ biên), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần In sách Việt Nam; Lịch sử chữ quốc ngữ (1615–1919) của TS. Phạm Thị Kiều Ly, Nhà xuất bản Văn học và đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam; An toàn điện hạt nhân của GS.TS. Phạm Duy Hiển, Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông.

Ba Giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm: Cẩm nang sử dụng kháng sinh trong bệnh viện của TS.BS. Nguyễn Đức Long, PGS.TS. Trần Ngọc Sơn, Nhà xuất bản Y học, Đơn vị liên kết: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; Tầm nhìn cải cách cho quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam – Nuôi dưỡng tương lai, tái lập trật tự nhân văn trong quy hoạch của David Ching Heng Hoe, Trương Nam Thuận, Nguyễn Văn Vương, Lê Anh Dũng, Nhà xuất bản Xây dựng và Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông của Jean Tirole, Dịch giả Phùng Quang Hưng, Nhà xuất bản Thế giới, đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần sách Omega Việt Nam.

Các tác phẩm được trao giải năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, kinh tế, khoa học xã hội đến kỹ năng số và chuyển đổi số. Sự đa dạng về lĩnh vực và loại hình xuất bản cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của sách trong việc kết nối tri thức khoa học với thực tiễn, phổ biến kết quả nghiên cứu và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong xã hội.

Mỗi tác phẩm được tôn vinh là sự ghi nhận đối với công sức, trí tuệ và tinh thần sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả và những người làm công tác xuất bản; đồng thời góp phần đưa những tri thức có giá trị đến gần hơn với bạn đọc

Giải thưởng hướng tới khuyến khích các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và các đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có chất lượng, giá trị khoa học và khả năng ứng dụng; thúc đẩy phát triển sách khoa học, công nghệ và xuất bản số; qua đó góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua Giải thưởng, sự kết nối giữa nghiên cứu - xuất bản- phổ biến tri thức tiếp tục được tăng cường, góp phần hình thành một hoạt động có uy tín trong lĩnh vực xuất bản sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.