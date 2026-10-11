Tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge sẽ vô hiệu hóa mọi mối đe dọa siêu thanh

"Tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge thế hệ mới được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh tiên tiến", thông báo này được đăng tải trên trang web của Tập đoàn Lockheed Martin vào ngày 9/10.

Biến thể PAC-3 Edge được tạo ra như một phần của chương trình Tên lửa đánh chặn tương lai của Lục quân Mỹ, dựa trên những công nghệ đã được chứng minh trong chiến đấu của phiên bản PAC-3 MSE, cũng như các giải pháp mới nhằm tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu.

Điểm nổi bật của tên lửa PAC-3 Edge tiên tiến đó là nó được trang bị đầu dò nâng cấp, động cơ nhiên liệu rắn đa xung do Tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, đi kèm hệ thống điều khiển được cải tiến.

Theo kế hoạch của các nhà phát triển, những giải pháp này sẽ cung cấp khả năng đánh chặn tốt hơn ở tầm xa và độ cao lớn hơn, đủ sức bắn hạ cả mục tiêu khó như tên lửa siêu thanh.

Ông Tim Cahill - người đứng đầu bộ phận tên lửa của Tập đoàn Lockheed Martin cho biết: “Tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge tận dụng những công nghệ của PAC-3 MSE đã được chứng minh hiệu quả trong chiến đấu".

Điều này mang lại khả năng cơ động, sức mạnh và tốc độ cao hơn nữa cho tên lửa, để đảm bảo kiến ​​trúc phòng thủ nhiều lớp của Lục quân Mỹ vẫn là tiên tiến nhất trên thế giới”.

Một trong những yếu tố công nghệ then chốt của tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge sẽ là đầu dò dẫn đường loại mới, hiện đang được phát triển tại trung tâm sản phẩm Strigo của Tập đoàn Lockheed Martin.

Nhà sản xuất cho biết họ đã đầu tư 250 triệu USD vào cơ sở này để triển khai các công nghệ dẫn đường mới, được thiết kế nhằm gia tăng độ chính xác và khả năng cơ động của tên lửa đánh chặn.

Quá trình thử nghiệm PAC-3 Edge dự kiến ​​bắt đầu trong năm 2027, theo kế hoạch, tên lửa đánh chặn thế hệ mới này sẽ sẵn sàng để vào thành phần tác chiến từ năm 2031.

Tên lửa mới cần phải tích hợp được với các hệ thống phòng không và phòng thủ hiện có của Lục quân Mỹ, cũng như những loại dự kiến sẽ xuất hiện trong tương lai, bao gồm tổ hợp chỉ huy tác chiến IBCS, bệ phóng M903 và HIMARS Flex.

Ngoài ra vào tháng 7, Lockheed Martin cũng giới thiệu tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE giá rẻ dành cho hệ thống phòng không Patriot, nó có các thành phần được đơn giản hóa, bao gồm cả động cơ và đầu dò.

Sang tới tháng 8, một giám đốc bộ phận của Lockheed Martin cho biết chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa PAC-3 ACE sẽ diễn ra trong vòng 18 tháng nữa, và quá trình sản xuất sẽ bắt đầu "trong vài năm tới".