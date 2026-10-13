Hàn Quốc cấp tốc giao pháo tự hành K9MH cho Quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ cho biết đã nhận được khẩu pháo tự hành bánh lốp 155mm K9MH đầu tiên từ Hàn Quốc. Và đây chỉ là bước khởi đầu của chương trình Pháo chiến thuật di động bánh lốp (MTC-W), nhằm thay thế các hệ thống pháo kéo M777 đang phục vụ.

Thông tin này được đưa ra bởi Chuẩn tướng Robert Mikesh. Ông cho biết tổ hợp K9MH đầu tiên đã được giới thiệu tại Ngày Hiện đại hóa Lục quân. Giờ đây hệ thống pháo binh này sẽ trải qua các bài thử nghiệm, và Lục quân Mỹ đưa ra phản hồi về khả năng hoạt động của nó.

Theo trang Defense Express, mới đây Giám đốc kỹ thuật kiêm cố vấn cấp cao của Bộ Tham mưu Lục quân Mỹ - Tiến sĩ Alexander Miller đã công bố một bức ảnh từ Ngày Hiện đại hóa Lục quân.

Bên cạnh xe tăng M1E3 Abrams, xe bọc thép XM30 BMP, AMPV, NRK và các phương tiện chiến đấu khác còn có ảnh chụp K9MH, có lẽ là tổ hợp đầu tiên được lắp đặt.

Hợp đồng được ký kết vào giữa tháng 8/2026, thời gian giao hàng dự kiến với toàn bộ 18 khẩu ​​từ 1,5 đến 2 năm. Tuy nhiên cùng lúc đó, hãng Hawnha của Hàn Quốc đã bàn giao một nguyên mẫu cho Quân đội Mỹ để đánh giá.

Pháo tự hành K9MH đầu tiên được bàn giao cho Quân đội Mỹ.

Mỹ đã đặt hàng cung cấp 6 nguyên mẫu K9MH với tùy chọn mua thêm 12 tổ hợp nữa theo hợp đồng trị giá lên đến 262,9 triệu USD. Dự kiến ​​chúng sẽ được sản xuất nhanh chóng để sử dụng trong các cuộc kiểm tra thực địa, cũng như để nội địa hóa.

Phía Mỹ dự định tiến hành những bài kiểm tra trong 4 năm. Họ sẽ nghiên cứu hoạt động của các khẩu pháo tự hành trong nhiều điều kiện khác nhau. Thông tin thu nhận sau đó sẽ được sử dụng để đưa ra quyết định về việc mua sắm tiếp theo.

Tổng cộng, Quân đội Mỹ dự định mua 498 khẩu pháo tự hành bánh lốp theo chương trình Pháo chiến thuật di động (MTC) để thay thế M777.

Điều thú vị là năm ngoái, khi bản kế hoạch đầu tiên về việc mua sắm được công bố, K9MH từng bị loại bởi vào thời điểm đó vẫn chưa có nguyên mẫu. Tuy nhiên, bản đánh giá này đã được giới thiệu vào tháng 3/2026 và hiện đang được xem xét để mua thêm.

Ngoài việc tăng khả năng cơ động, chúng còn mang lại cự ly tác chiến xa hơn. Nếu M777 có tầm bắn tối đa 24,7km với đạn thông thường và lên đến 40km với đạn chính xác cao, thì K9MH dễ dàng đạt tầm bắn 40km hoặc hơn.

Mỹ cũng đang tìm kiếm các loại pháo tự hành bánh xích mới theo chương trình MTC-T, ở đây chúng ta đang nói về việc thay thế những khẩu M109 đã cũ, trong đó Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc với những tổ hợp K9 Thunder của họ cũng được xem là ứng viên hàng đầu.

Theo Defense Express