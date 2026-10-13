Luật sư Phạm Văn Học và triết lý 16 năm kiến tạo: 'Công nghệ là phương tiện, y đức là cốt lõi, người bệnh là đích đến'

Nhìn lại hành trình 16 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, đó không phải là một con đường trải hoa hồng. Những ngày đầu thành lập, hệ thống phải đối mặt với vô vàn khó khăn về nguồn lực, trang thiết bị và những rào cản trong việc tiếp cận công nghệ mới. Thế nhưng, chính trong sự thiếu thốn ấy, bản lĩnh của người đứng đầu đã định hình nên một hướng đi khác biệt.

Luật sư Phạm Văn Học nhận định đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, nguồn lực tài chính chỉ là điều kiện cần. Yếu tố thực sự quyết định sự sống còn và hướng đi bền vững chính là tầm nhìn và tư duy phát triển.

Ngày nay, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, từ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi đến các kỹ thuật can thiệp hiện đại, đã mở ra những cánh cửa lớn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của vị Tổng Giám đốc, một cơ sở y tế thông minh không phải là nơi mải miết chạy đua mua sắm những công nghệ đắt tiền nhất.

Điều cốt lõi là khả năng lựa chọn giải pháp phù hợp, làm chủ được công nghệ đó và cuối cùng là chuyển hóa khối tài sản đầu tư ấy thành giá trị chữa lành thiết thực cho bệnh nhân.

Khác với quan niệm thông thường cho rằng đổi mới sáng tạo phải gắn liền với những dự án triệu đô, tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, đổi mới bắt đầu từ sự thấu cảm và những thay đổi nhỏ nhất trong quy trình thực tiễn.

Ông Phạm Văn Học cho rằng đổi mới đôi khi chỉ đơn giản là việc dũng cảm nhìn lại một quy trình cũ, nhận diện những điểm nghẽn để tìm ra phương pháp vận hành trơn tru hơn, qua đó giảm thời gian chờ đợi và tăng tối đa mức độ an toàn cho người bệnh.

Các nhân viên tại Hệ thống y tế Hùng Vương luôn nghiên cứu và học tập không ngừng để nâng cao tay nghề phục vụ người dân.

Ví dụ tiêu biểu cho triết lý này là việc các y bác sĩ tại bệnh viện đã nghiên cứu và ứng dụng thành công kỹ thuật sử dụng Endoloop trong môi trường nước đối với một số trường hợp polyp đại trực tràng có cuống.

Đây không phải là một công nghệ "từ trên trời rơi xuống", mà là kết quả của quá trình trau dồi chuyên môn, tìm kiếm phương pháp xử lý tối ưu, an toàn nhất cho từng tình huống bệnh lý cụ thể.

Để làm được điều đó, bệnh viện đã dày công xây dựng một văn hóa đổi mới, nơi mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều được khuyến khích chủ động cải tiến quy trình công việc.

Máy móc dẫu hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế được cái tâm, đạo đức nghề nghiệp và đôi bàn tay tài hoa của người thầy thuốc. Do đó, bài toán đầu tư trang thiết bị tại Hùng Vương luôn được đặt song hành cùng công tác đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học.

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, Luật sư Phạm Văn Học định nghĩa lại một cách rõ ràng về bản chất của quá trình này: “Chuyển đổi số thực chất không đơn thuần là đưa phần mềm vào quản lý hay thay thế tờ bệnh án giấy bằng dữ liệu điện tử trên màn hình. Đó phải là một cuộc cách mạng thay đổi phương thức tổ chức công việc, quản trị nguồn lực và cung cấp dịch vụ y tế.”

Dưới sự dẫn dắt của ông, hệ thống y tế Hùng Vương đang số hóa đồng bộ các khâu từ tiếp đón, quản lý hồ sơ, thanh toán đến chăm sóc sau điều trị.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và tự động hóa mang lại những triển vọng lớn, nhưng luôn được vị thuyền trưởng yêu cầu tuân thủ nguyên tắc: Phải dựa trên nhu cầu thực tế, có sự giám sát chặt chẽ của con người, được đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và tuân thủ tuyệt đối hành lang pháp lý.

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương không ngừng phát triển trong công nghệ và chuyển đổi số.

Hiệu quả của chuyển đổi số tại Bệnh viện Hùng Vương không nằm ở những bản báo cáo liệt kê số lượng phần mềm được mua sắm, mà được đo lường trực tiếp qua ba yếu tố: chất lượng chuyên môn sâu, hiệu quả vận hành tối ưu và trải nghiệm hài lòng của người bệnh.

Y tế sinh ra là để phục vụ nhân dân. Một hệ thống y tế hiện đại, theo Luật sư Phạm Văn Học, không được phép dùng rào cản công nghệ để bỏ lại phía sau những người yếu thế. Các quy trình số hóa phải đi kèm với sự hỗ trợ trực tiếp, đảm bảo người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa nông thôn vẫn dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Trách nhiệm cộng đồng của Hệ thống Y tế Hùng Vương còn được hiện thực hóa qua việc mạnh mẽ phát triển mạng lưới các phòng khám vệ tinh tại Sơn Dương, Chân Mộng, Kim Xuyên và Thanh Ba.

Thông qua mạng lưới này, kết hợp cùng các giải pháp kết nối dữ liệu thông suốt, bệnh viện đã đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với bậu cửa nhà người dân, hỗ trợ chuyển tuyến an toàn, hiệu quả. Đồng thời, việc bảo mật tuyệt đối dữ liệu sức khỏe cá nhân cũng được đặt lên hàng đầu nhằm giữ vững niềm tin nơi người bệnh.

Bước vào chặng đường mới, Luật sư Phạm Văn Học yêu cầu mỗi quyết định đầu tư công nghệ tại bệnh viện đều phải trả lời ba câu hỏi sinh tử: Giải quyết vấn đề gì? Mang lại lợi ích nào cho người bệnh? Hiệu quả được đánh giá bằng tiêu chí nào?

Sau 16 năm, khát vọng của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương không dừng lại ở việc mở rộng quy mô. Đích đến của họ là kiến tạo một tổ chức có năng lực tự học hỏi, thích ứng và đổi mới không ngừng.

"Công nghệ có thể giúp chúng ta đi nhanh hơn, dữ liệu có thể giúp ra quyết định tốt hơn, nhưng y đức và trách nhiệm mới là những giá trị định hướng. Tương lai của y tế không nằm ở sự lựa chọn giữa con người và công nghệ, mà ở khả năng kết hợp hài hòa giữa tiến bộ khoa học, năng lực quản trị minh bạch và giá trị nhân văn sâu sắc của nghề y", Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương đúc kết.

Phùng Thọ