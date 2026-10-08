Taylor Swift chấm dứt kỷ lục của Ella Langley

Sau 24 tuần liên tục và gián đoạn đứng đầu Billboard HOT 100, Choosin’ Texas của Ella Langley chính thức bị Taylor Swift soán ngôi. Với Patient Zero, nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng gần như không có đối thủ trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá của Mỹ.

Taylor Swift vừa tạo nên một màn thay đổi đáng chú ý trên Billboard HOT 100 khi Patient Zero debut ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng mới nhất. Thành tích này đồng nghĩa với việc Choosin’ Texas của Ella Langley, ca khúc vừa thiết lập kỷ lục 24 tuần đứng đầu HOT 100, phải lùi xuống vị trí thứ hai.

Đáng chú ý, màn soán ngôi diễn ra trong thời điểm Taylor Swift đang có sức phủ sóng mạnh mẽ với loạt ca khúc mới. Bên cạnh Patient Zero ở vị trí số 1, ba ca khúc khác của cô từ The Life of a Showgirl: The Encore cũng lần lượt chiếm các vị trí tiếp theo trong Top 5. Cleveland! đứng thứ ba, Babylon xếp thứ tư và Pink Clouding đứng thứ năm. Như vậy, Taylor Swift gần như phủ kín nửa trên của bảng xếp hạng Billboard HOT 100 trong tuần này. Đây tiếp tục là minh chứng cho sức hút đặc biệt của nữ ca sĩ 36 tuổi mỗi khi phát hành sản phẩm mới.

Trước khi Taylor Swift xuất hiện, Choosin’ Texas đã có một hành trình đặc biệt trên Billboard HOT 100. Ca khúc ra mắt bảng xếp hạng vào ngày 1/11/2025 và lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 vào tháng 2/2026.

Điều đáng nói là Choosin’ Texas không đứng đầu 24 tuần liên tiếp. Trong quá trình thống trị bảng xếp hạng, ca khúc từng bị những sản phẩm khác vượt qua nhưng sau đó liên tục trở lại vị trí số 1. Riêng chuỗi gần nhất kéo dài 14 tuần liên tục. Tổng cộng, Choosin’ Texas có 24 tuần đứng đầu Billboard HOT 100, qua đó trở thành ca khúc giữ vị trí số 1 lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng kể từ khi được thành lập vào năm 1958.

Trước Ella Langley, kỷ lục này thuộc về All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey với 22 tuần đứng đầu. Thành tích của Ella Langley thậm chí còn vượt qua nhiều ca khúc đình đám khác trong lịch sử âm nhạc Mỹ.

Danh sách những ca khúc có thời gian đứng đầu Billboard HOT 100 lâu nhất hiện nay gồm Choosin’ Texas với 24 tuần; All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey với 22 tuần; A Bar Song (Tipsy) của Shaboozey và Old Town Road của Lil Nas X kết hợp Billy Ray Cyrus cùng có 19 tuần; Last Night của Morgan Wallen, Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee kết hợp Justin Bieber, cùng One Sweet Day của Mariah Carey và Boyz II Men đều có 16 tuần.

Việc Choosin’ Texas rời vị trí số 1 vì thế không đơn thuần là một lần thay đổi thứ hạng. Nó khép lại một trong những chuỗi thống trị đáng chú ý nhất Billboard HOT 100 trong nhiều năm qua.

Với Patient Zero, Taylor Swift có ca khúc thứ 16 từng vươn lên vị trí số 1 Billboard HOT 100. Đây cũng là lần thứ ba trong năm nay nữ ca sĩ sở hữu một ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng, sau Opalite và I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift hiện đứng thứ ba trong danh sách những nghệ sĩ có nhiều ca khúc số 1 nhất lịch sử Billboard HOT 100. Cô chỉ đứng sau The Beatles với 20 ca khúc và Mariah Carey với 19 ca khúc.

Đáng chú ý hơn, sức mạnh của Taylor Swift trong tuần này không chỉ nằm ở vị trí số 1. Việc Cleveland!, Babylon và Pink Clouding đồng loạt lọt vào Top 5 cho thấy quy mô ảnh hưởng của một album mới từ nữ ca sĩ. Trong khi Patient Zero trực tiếp soán ngôi Ella Langley, ba ca khúc còn lại tiếp tục tạo nên một thế trận gần như tuyệt đối của Taylor Swift ở nhóm đầu bảng.

Patient Zero được phát hành vào ngày 25/9 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc đã đưa Taylor Swift trở lại vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, đồng thời chấm dứt chuỗi thống trị lịch sử của Choosin’ Texas.

Dù mất vị trí số 1, Ella Langley vẫn có nhiều lý do để ăn mừng. Choosin’ Texas đã giúp nữ ca sĩ tạo nên một cột mốc mà trước đó rất ít nghệ sĩ có thể đạt được. Ngày 5/10, đúng thời điểm ca khúc rời ngôi đầu, Choosin’ Texas được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) chứng nhận 7x Bạch kim. Album Dandelion của Ella Langley cũng được chứng nhận 2x Bạch kim trong cùng ngày.

Ca khúc được Ella Langley đồng sáng tác cùng Miranda Lambert, Luke Dick và Joybeth Taylor. Miranda Lambert cũng tham gia đồng sản xuất bài hát. Theo chia sẻ của Lambert, nhóm sáng tác từng thuê một căn nhà bên ngoài Nashville trong hai ngày để cùng làm việc và Choosin’ Texas là một trong những thành quả của khoảng thời gian đó.

Nguồn cảm hứng cho tên ca khúc bắt đầu từ một câu chuyện khá đặc biệt liên quan đến Lambert, khi cô từng bị cảnh sát yêu cầu dừng xe trong lúc có một con kangaroo trong ô tô và sử dụng biển số Texas.

Thành công của Choosin’ Texas cũng đưa Ella Langley trở thành một trong những cái tên nổi bật của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Tuy nhiên, đi cùng kỷ lục là không ít sự chú ý và tranh luận trên mạng xã hội. Khi vượt qua kỷ lục 22 tuần của Mariah Carey vào tháng 9, Ella Langley từng thừa nhận cô gần như không thể tìm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã yêu thích và lắng nghe ca khúc.

Sau đó, tại một buổi biểu diễn ở Columbus, Ohio, Langley cũng thẳng thắn đề cập đến những lời chỉ trích mà cô phải đối mặt trong thời gian qua. Nữ ca sĩ cho biết chưa bao giờ phải nhận nhiều ý kiến về bản thân như trong năm vừa qua, từ ngoại hình, cách nói chuyện cho tới cách ăn mặc.

Dẫu vậy, Ella Langley khẳng định cô tự hào về chính cô gái đang bị nhiều người chỉ trích, bởi đó cũng là người đã đưa cô đến vị trí hiện tại.

Giờ đây, Choosin’ Texas đã nhường lại vị trí số 1 cho Patient Zero. Nhưng với 24 tuần đứng đầu Billboard HOT 100, ca khúc của Ella Langley vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử bảng xếp hạng. Còn Taylor Swift, với lần thứ 16 chạm tới đỉnh cao, lại tiếp tục chứng minh rằng mỗi lần cô trở lại, Billboard HOT 100 có thể một lần nữa thay đổi cục diện.