Mỹ nhân Đắk Lắk sở hữu đôi chân dài 1,2m, tuổi 38 vẫn độc thân, vén áo khoe cơ bụng số 11

Mới đây, siêu mẫu Minh Triệu thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, người đẹp diện áo thun trắng ôm sát, kết hợp trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng săn chắc.

Đáng chú ý, Minh Triệu còn khéo léo vén áo, để lộ vòng eo phẳng cùng hai đường cơ bụng số 11 rõ nét. Không cần lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, nữ siêu mẫu vẫn gây ấn tượng bởi hình thể khỏe khoắn, gợi cảm.

Ở tuổi 38, Minh Triệu được nhận xét vẫn giữ phong độ sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Làn da nâu đặc trưng, thân hình cân đối cùng phong cách thời trang cá tính từ lâu đã trở thành những dấu ấn riêng của cô trong làng mẫu Việt.

Từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam, nổi bật với đôi chân dài 1,2m

Minh Triệu tên đầy đủ là Phạm Đình Minh Triệu, sinh năm 1988 tại Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Cô bắt đầu được công chúng chú ý khi giành giải Bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008. Thành tích này trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp Minh Triệu có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Sở hữu chiều cao 1,78m cùng số đo ba vòng 88-63-93cm, Minh Triệu có lợi thế về hình thể. Đặc biệt, đôi chân dài 1,2m giúp cô nổi bật khi trình diễn những thiết kế tôn dáng, từ váy ngắn, đầm ôm sát đến các bộ trang phục có đường cắt táo bạo.

Trong nhiều năm hoạt động, Minh Triệu xuất hiện tại không ít sàn diễn thời trang, đảm nhận vị trí mở màn hoặc kết màn cho các bộ sưu tập. Cô cũng từng tham gia một số chương trình thực tế với vai trò giám khảo, huấn luyện viên.

Khác với vẻ đẹp ngọt ngào thường thấy ở nhiều người mẫu, Minh Triệu theo đuổi hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại. Làn da nâu khỏe khoắn trở thành một trong những đặc điểm giúp cô tạo dấu ấn riêng.

Dù đã bước sang tuổi U40, nữ siêu mẫu vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đồng thời thường xuyên cập nhật những bộ ảnh mới trên mạng xã hội.

Tuổi 38 độc thân, chăm tập luyện để giữ cơ bụng số 11

Một trong những yếu tố giúp Minh Triệu duy trì vóc dáng qua nhiều năm là thói quen vận động thường xuyên. Nữ siêu mẫu dành thời gian tập luyện để giữ cơ thể săn chắc, đặc biệt chú trọng vùng bụng, chân và các nhóm cơ.

Trên trang cá nhân, Minh Triệu từng chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, cho thấy sự nghiêm túc trong việc chăm sóc hình thể. Với cô, vóc dáng đẹp không chỉ nằm ở cân nặng mà còn ở sự cân đối và khỏe khoắn của cơ thể.

Bên cạnh vận động, người đẹp chú trọng chế độ ăn uống. Cô ưu tiên những bữa ăn có nguồn protein phù hợp, kết hợp rau xanh và các thực phẩm giàu dinh dưỡng nhằm duy trì thể lực cũng như hỗ trợ quá trình tập luyện.

Nhờ sự kết hợp giữa vận động và ăn uống, Minh Triệu giữ được vòng eo gọn gàng, cơ bụng nổi rõ và đôi chân săn chắc. Đây cũng là lợi thế giúp cô tự tin diện những trang phục khoe đường cong.

Trong đời thường, nữ siêu mẫu không bó buộc bản thân vào một phong cách nhất định. Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô có thể lựa chọn những bộ váy ôm sát, khoét eo hoặc cắt xẻ nổi bật. Ngược lại, những lúc dạo phố, Minh Triệu thường diện áo thun, quần jeans, áo croptop hoặc các thiết kế năng động.

Ở tuổi 38, Minh Triệu vẫn chưa công khai việc kết hôn. Người đẹp dành thời gian cho công việc, chăm sóc bản thân và tận hưởng những sở thích cá nhân.

Ảnh: FBNV