Hoa hậu Kỳ Duyên khoe dáng không chút mỡ thừa

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân Việt duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang nhờ nhan sắc ngày càng sắc sảo cùng phong cách thời trang hiện đại. Ở tuổi 30, người đẹp Nam Định vẫn nhận được nhiều lời khen khi giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý bởi diện mạo khỏe khoắn và vóc dáng quyến rũ. Trong khoảnh khắc được đăng tải, nàng hậu lựa chọn thiết kế đồ tập thể thao ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên đường cong cùng đôi chân thon dài. Vóc dáng của Kỳ Duyên được nhận xét ngày càng săn chắc, gọn gàng, gần như không có mỡ thừa.

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe dáng săn chắc trong phòng tập.

Để duy trì hình thể như hiện tại, Kỳ Duyên chăm chỉ tập gym và xem việc vận động như một phần trong cuộc sống hằng ngày. Người đẹp từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh tập luyện, kết hợp ăn uống nghiêm ngặt theo khoa học cho thấy sự nghiêm túc trong quá trình giữ dáng. Thay vì theo đuổi vẻ ngoài quá gầy, cô hướng đến hình thể khỏe khoắn, có độ săn chắc và cân đối.

Bên cạnh việc tập luyện, Kỳ Duyên cũng chú trọng chăm sóc cơ thể. Người đẹp tiết lộ một trong những bí quyết giúp làn da luôn hồng hào, khỏe khoắn là duy trì thói quen xông hơi đều đặn mỗi tuần. Đây cũng là phương pháp được cô kết hợp với chế độ sinh hoạt và tập luyện để chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần thư giãn.

Hoa hậu Kỳ Duyên gây ấn tượng với làn da hồng hào, khỏe khoắn.

Sau hơn một thập kỷ bước vào showbiz, Kỳ Duyên vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi 18 tuổi.

Những năm đầu sau đăng quang, Kỳ Duyên trải qua không ít ồn ào và áp lực khi trở thành tâm điểm chú ý khi tuổi đời còn khá trẻ. Người đẹp sau đó từng bước thay đổi hình ảnh, chú trọng hơn đến thời trang, ngoại hình và phong cách cá nhân. Cô dần xây dựng hình ảnh một mỹ nhân có cá tính mạnh, tự tin và không ngại thử nghiệm những phong cách mới.

Kỳ Duyên cũng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, đảm nhận vai trò người mẫu, tham gia các chương trình truyền hình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn.

Đáng chú ý, năm 2024, Kỳ Duyên tiếp tục tạo dấu ấn khi đăng quang Miss Universe Vietnam. Chiến thắng này giúp cô trở thành người đẹp hiếm hoi giành hai danh hiệu hoa hậu ở hai cuộc thi nhan sắc đình đám tại Việt Nam. Sau đó, Kỳ Duyên tham gia Miss Universe 2024 tại Mexico và lọt vào Top 30 chung cuộc.

Kỳ Duyên vừa kết thúc nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam.

Hiện tại, Kỳ Duyên vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh tập luyện, thời trang và các chuyến đi. Vóc dáng ngày càng săn chắc cùng phong cách tự tin giúp người đẹp duy trì sức hút riêng sau nhiều năm bước vào showbiz.