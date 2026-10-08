Rihanna gây sốt khi livestream TikTok bán hàng: Siêu sao cũng phải 'chạy số'?

Ngày 6/10 vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước màn xuất hiện bất ngờ của Rihanna trong một phiên Mega Live bán hàng trên TikTok Shop. Sự góp mặt của nữ siêu sao nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời tạo nên loạt bình luận hài hước khi nhiều khán giả ví von rằng ngay cả một trong những tên tuổi đình đám nhất của làng nhạc quốc tế cũng không thể đứng ngoài “cuộc đua” livestream chốt đơn, chạy doanh số.

Cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước màn xuất hiện bất ngờ của Rihanna trong một phiên Mega Live.

Các sản phẩm được nữ ca sĩ giới thiệu đều thuộc Fenty Beauty và Fenty Skin, hai thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da do chính cô sáng lập. Trong phiên livestream, Rihanna thoải mái thử sản phẩm, trực tiếp dùng cọ và trải nghiệm chất kem ngay trên sóng, không khác gì một người bán hàng chuyên nghiệp. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng thích thú, đồng thời phải tự nhắc nhau rằng người đang “chạy số” trên màn hình là một trong những ca sĩ hàng đầu thế giới.

Trong phiên livestream, Rihanna cũng khiến người hâm mộ thích thú khi giới thiệu bộ sưu tập hợp tác cùng thương hiệu CASETiFY. Loạt sản phẩm bao gồm ốp lưng tích hợp khay đựng phấn nén, ốp lưng đi kèm son và dòng ốp Midnight được thiết kế với gương tích hợp.

Các sản phẩm được nữ ca sĩ giới thiệu đều thuộc Fenty Beauty và Fenty Skin.

Đây cũng không phải lần đầu Rihanna sử dụng livestream như một phần trong chiến lược kinh doanh của Fenty. Lùi lại thời điểm tháng 5/2024, Rihanna cũng đã từng gây "bão" truyền thông khi thực hiện phiên livestream trên nền tảng Douyin - phiên bản TikTok tại Trung Quốc, trong chiến dịch đưa Fenty Beauty tiếp cận sâu hơn thị trường này.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc Rihanna trực tiếp tham gia livestream kinh doanh thể hiện tầm nhìn sắc bén tại thị trường làm đẹp Trung Quốc, với quy mô ước tính lên tới 63 tỷ đô la (khoảng 1,64 triệu tỉ đồng).

Thay vì phụ thuộc vào các hình thức quảng cáo truyền thống, chiến lược này đặc biệt phù hợp với thị trường làm đẹp Trung Quốc, nơi hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng gắn liền với nội dung giải trí và livestream. Việc Rihanna trực tiếp giới thiệu sản phẩm giúp Fenty Beauty rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng trẻ, đồng thời tạo thêm sự tin tưởng và tương tác trong những chiến dịch mua sắm quy mô lớn.

Chiến lược này đặc biệt phù hợp với thị trường làm đẹp Trung Quốc.

Thành công của Fenty cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Rihanna trở thành tỉ phú vào năm 2021. Theo tạp chí Forbes, phần lớn tài sản của nữ ca sĩ đến từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là Fenty Beauty và thương hiệu nội y Savage X Fenty, thay vì nguồn thu trực tiếp từ âm nhạc.

Dù tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình, Rihanna vẫn khiến người hâm mộ trên toàn thế giới mong chờ ngày cô trở lại với âm nhạc. Album phòng thu gần nhất của nữ ca sĩ - Anti, đã được phát hành từ năm 2016. Rihanna từng nhiều lần úp mở về kế hoạch thực hiện album phòng thu thứ chín, song đến nay vẫn chưa công bố thời điểm phát hành cụ thể.