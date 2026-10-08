T.O.P đón tin vui sau khi công khai hẹn hò Nana

Mới đây, T.O.P - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG tiếp tục thu hút sự chú ý khi thông báo về những hoạt động âm nhạc sắp tới. Đáng chú ý, thông tin được công bố không lâu sau khi nam ca sĩ xác nhận chuyện tình cảm với Nana, khiến cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp của anh trở thành chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm.

Theo thông báo từ công ty quản lý TOPSPOT PICTURES, T.O.P sẽ tổ chức buổi biểu diễn tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 24/10, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn mang thương hiệu riêng mang tên T.O.P PRE-STUDIO 2026 in BANGKOK.

T.O.P - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG tiếp tục thu hút sự chú ý khi thông báo về những hoạt động âm nhạc sắp tới.

Sau khi hoàn thành đêm diễn tại Bangkok, nam ca sĩ dự kiến tiếp tục hành trình đến Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/11 và Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 19/12. Đặc biệt, trên poster chính thức của chuyến lưu diễn còn xuất hiện dòng chữ "AND MORE", mở ra khả năng T.O.P sẽ bổ sung thêm những thành phố khác vào lịch trình trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý của T.O.P PRE-STUDIO 2026 nằm ở hình thức tổ chức khác biệt so với những buổi hòa nhạc truyền thống. Thay vì chỉ đơn thuần trình diễn trên sân khấu để khán giả thưởng thức, T.O.P hướng đến mô hình concert có tính tương tác cao, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ cùng tham gia xây dựng nội dung chương trình.

Cụ thể, khán giả có thể tham gia bình chọn trước để quyết định danh sách những ca khúc sẽ được biểu diễn. Bên cạnh đó, chương trình còn có chuyên mục mang tên TOPSX Archive, nơi T.O.P cùng người hâm mộ thưởng thức, trao đổi về những bản phối âm nhạc và tác phẩm nghệ thuật do chính các fan sáng tạo.

Hình thức tổ chức này đã nhận được nhiều lời khen từ những khán giả trực tiếp tham gia chương trình. Việc trao quyền lựa chọn và tạo điều kiện để người hâm mộ đóng góp vào nội dung biểu diễn cũng mang đến trải nghiệm gần gũi hơn giữa T.O.P và cộng đồng fan quốc tế.

Đáng nói, những hoạt động âm nhạc mới của T.O.P diễn ra trong thời điểm chuyện tình cảm giữa anh và Nana đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Những hoạt động âm nhạc mới của T.O.P diễn ra trong thời điểm chuyện tình cảm giữa anh và Nana đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, T.O.P và Nana bắt đầu quen biết khi cùng xuất hiện trong MV Completely Crazy! (Studio54), một trong hai ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu solo đầu tiên của nam ca sĩ, được phát hành vào tháng 4 vừa qua.

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, cả hai phát triển mối quan hệ thành tình yêu vào tháng 6 và đã chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Việc công khai mối quan hệ với Nana khiến T.O.P trở thành tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn tiếp tục duy trì lịch trình hoạt động ở nước ngoài, đồng thời chuẩn bị cho những đêm diễn tiếp theo trong chuyến lưu diễn cá nhân.

Việc công khai mối quan hệ với Nana khiến T.O.P trở thành tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông.

Với lịch trình trải dài qua Thái Lan, Nhật Bản và Đài Loan, T.O.P đang cho thấy nỗ lực duy trì kết nối với khán giả quốc tế thông qua những hoạt động âm nhạc. Sự quan tâm dành cho các buổi biểu diễn cũng cho thấy nam ca sĩ vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ sẵn sàng đồng hành cùng anh trong chặng đường nghệ thuật hiện tại.