Doctor X - Kim Ji Won 'bá khí' thu phục đệ tử 'Mặt Trời nhỏ' vụng về, nhiệt huyết

Doctor X dựa trên series phim cùng tên của Nhật Bản. Kim Ji Won trong vai Gye Soo Jung - bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Cô được cử đến hỗ trợ cho Bệnh viện Đại học Guseo - nơi mà y đức bị chà đạp bởi quyền lực và tiền bạc.

Kim Woo Seok vào vai bác sĩ thực tập khoa phẫu thuật Park Tae Kyung. Cuộc sống tại bệnh viện của anh hoàn toàn thay đổi khi gặp Gye Soo Jung. Anh "lọt hố" Soo Jung vì sự táo bạo, dám chống lại những kẻ biến chất đẻ bảo vệ, cứu chữa cho bệnh nhân.

Kim Woo Seok sinh năm 1994, tiếp xúc với diễn xuất từ năm 2017. Anh đóng chủ yếu các vai phụ, diễn xuất khá dễ chịu.

Gye Soo Jung trong mắt mọi người có thể là "nhỏ điên", là "người hùng áo đen", còn với Park Tae Kyung, cô rất "bá khí". Anh học hỏi được nhiều từ cô, dần trở thành "đệ tử ruột" của cô. Dù là tân binh vụng về, Tae Kyung vẫn là "Mặt Trời nhỏ" ấm áp đối lập với không khí ảm đạm, đen tối của Bệnh viện Đại học Guseo.

Đội ngũ sản xuất tiết lộ: "Sự tương tác đặc biệt giữa "cô giáo" Kim Ji Won và học trò nhiệt huyết Kim Woo Seok là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Hãy cùng đón xem sự hiện diện vừa vụng về nhưng cũng đầy chân thành của Kim Woo Seok sẽ tạo ra những biến số thú vị nào đối với Kim Ji Won".

Bên cạnh "trò cưng" Gye Soo Jung, Kim Ji Won trong Doctor X còn có "chị sếp" chống lưng - Jang Hee Sook (Lee Jung Eun đóng), hứa hẹn sẽ mang đến "phản ứng hóa học" khác biệt. Sau 2 năm kể từ Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), khán giả trông đợi rất lớn vào lần trở lại này của Ji Won, nhất là khi giới thiệu về Gye Soo Jung có nhiều tiềm năng viral.

Doctor X sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 9/10.