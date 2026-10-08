Dua Lipa diện váy xuyên thấu lấp lánh song ca cùng Shakira

Dua Lipa bất ngờ bước lên sân khấu Estadio Shakira để tham gia đêm diễn thứ tám trong chuỗi 12 buổi thuộc Las Mujeres Ya No Lloran World Tour của Shakira. Sự xuất hiện của giọng ca Houdini nhanh chóng tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn của nữ ca sĩ người Colombia.

Hai ngôi sao lựa chọn những thiết kế nổi bật cho màn trình diễn. Dua Lipa diện một chiếc váy xuyên thấu màu đen của Mônot, với phần dây halter tối giản, thiết kế hở lưng và phủ kín các chi tiết đính kết lấp lánh. Nữ ca sĩ mặc nội y đen bên trong, kết hợp giày mule lưới đính hạt của Amina Muaddi cùng đôi hoa tai kim cương dáng dài.

Dua Lipa diện váy xuyên thấu lấp lánh song ca.

Trong khi đó, Shakira xuất hiện với trang phục đỏ rực của Etro được phủ pha lê Swarovski và trang trí tua rua. Thiết kế gồm áo có chi tiết buộc dây và quần ống rộng kéo dài xuống sân khấu. Nữ ca sĩ giữ kiểu tóc vàng mật ong gợn sóng quen thuộc.

Trên sân khấu, Dua Lipa và Shakira cùng thể hiện bản acoustic của Antología, ca khúc được Shakira phát hành từ năm 1995. Màn kết hợp tạo nên không khí đặc biệt khi Dua Lipa cùng đàn chị thể hiện ca khúc giàu cảm xúc theo phong cách nhẹ nhàng hơn.

Đêm diễn được phát trực tiếp trên Amazon Music, Prime Video và Twitch. Theo thông tin được công bố, buổi livestream nhanh chóng trở thành màn trình diễn trực tiếp của một nữ nghệ sĩ có lượng người xem cao nhất trong lịch sử Amazon Music.

Dua Lipa gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu cùng Shakira tại Madrid, Tây Ban Nha.

Màn song ca cũng cho thấy mối liên hệ giữa Dua Lipa và Shakira trước đó. Trong một điểm dừng thuộc chuyến lưu diễn, Dua Lipa từng thể hiện Antología tại Bogotá, Colombia, như một cách bày tỏ sự yêu mến dành cho Shakira.

Màn trình diễn này được cho là đã gây ấn tượng với Shakira. Sau đó, nữ ca sĩ Colombia mời Dua Lipa cùng xuất hiện trên sân khấu tại Madrid, tạo nên cuộc hội ngộ được người hâm mộ chờ đợi.

Sau màn kết hợp, khả năng hai ngôi sao tiếp tục hợp tác âm nhạc cũng bắt đầu được người hâm mộ bàn luận. Hiện chưa có thông tin chính thức về một dự án chung, nhưng sự ăn ý trên sân khấu Madrid khiến khán giả kỳ vọng Dua Lipa và Shakira có thể mang đến một sản phẩm mới trong thời gian tới.

Dua Lipa và Shakira cùng thể hiện bản acoustic của Antología.