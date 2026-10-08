Nam ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 61: Vợ bàng hoàng vì chồng vẫn đi khám sức khỏe định kỳ

Hiện tại, linh cữu của cố nghệ sĩ được quàn tại Phòng số 2, Nhà tang lễ Bệnh viện Hanil thuộc quận Dobong, thủ đô Seoul. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 14h ngày 8/10, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân ở tỉnh Gyeonggi.

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, bà Kim Eun Hee - vợ của cố nghệ sĩ - cho biết chồng bà vốn có tiền sử bệnh nền nhưng vẫn đều đặn đi khám sức khỏe định kỳ và không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng. Bà nghẹn ngào tâm sự rằng ông đã ra đi quá đột ngột vào tối hôm trước, khiến bà đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể tin đây là sự thật.

Park Young Chul đột ngột qua đời mới đây sau thời gian chống chọi với tiểu đường và huyết áp thấp. Ảnh: Naver

Theo lời bà xã, nam ca sĩ vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật cho đến những ngày cuối đời. Tháng trước ông vẫn đi diễn bình thường và thậm chí đã có lịch trình biểu diễn cho tháng này.

Trong mắt gia đình, Park Young Chul là một người vô cùng hiền lành, tốt bụng, cả đời chỉ tập trung vào âm nhạc mà không có tham vọng màng danh lợi. Ông còn là một người chồng, người cha tuyệt vời khi luôn canh đúng giờ để ra đón vợ mỗi khi bà tan làm. Sự ra đi bất ngờ của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình.

Về sự nghiệp, Park Young Chul là thành viên hoạt động cùng ban nhạc Black Syndrome ngay từ những ngày đầu thành lập. Đây là một trong những ban nhạc tiên phong dẫn dắt thời kỳ hoàng kim của thể loại heavy metal tại Hàn Quốc vào cuối thập niên 80. Năm 1990, ban nhạc mở rộng phạm vi hoạt động sang Nhật Bản và không lâu sau đó đã phát hành album tại thị trường châu Âu.

Park Young Chul là gương mặt huyền thoại của làng nhạc rock xứ kim chi. Ảnh: X

Dù từng có thời gian rời nhóm, Park Young Chul đã quay trở lại vào đầu những năm 2000. Kể từ đó, ông tiếp tục đồng hành cùng Black Syndrome trên các sân khấu biểu diễn, góp phần duy trì dòng chảy của thể loại heavy metal tại quê nhà.

Vào năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, ban nhạc đã phát hành album phòng thu thứ 10 mang tên "Episode" và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng người yêu nhạc rock.