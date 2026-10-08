Hoa hậu Emoura Phạm rực rỡ tại Bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026

Hoa hậu Emoura Phạm trình diễn dạ hội tại Bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Ảnh: BTC Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cung cấp

Ngay sau phần thi Trang phục dân tộc - National Costume, đêm Bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra vào tối 7-10 tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Emoura Phạm.

Mở đầu đêm thi là phần đồng diễn sôi động của toàn bộ thí sinh trong trang phục bikini. Hoa hậu Emoura Phạm xuất hiện rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Người đẹp ghi điểm với những động tác vũ đạo dứt khoát, bắt nhịp tốt cùng đội hình.

Đêm Bán kết tiếp tục với phần thi trang phục dạ hội. Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng "Phượng hoàng vươn mình giữa ngọn lửa" của NTK Phạm Đăng Anh Thư, truyền tải tinh thần tái sinh, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng.

Trong phần trình diễn, cô gây ấn tượng với bước catwalk uyển chuyển, thần thái sắc sảo, ánh mắt cuốn hút.

Ngay sau Bán kết, phần thể hiện của Emoura Phạm nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong nước và quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng cô tiếp tục giữ vững phong độ trong đêm Chung kết.

Đêm Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 sẽ diễn ra ngày 10-10 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của khoảng 80 thí sinh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ.