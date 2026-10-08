"Sông Hồng nỗi nhớ" - lời tri ân sâu lắng gửi Thủ đô của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Trong Sông Hồng nỗi nhớ, hình ảnh sông Hồng hiện lên với những ẩn dụ thơ mộng như Vai nhỏ oằn gánh cả buổi chiều rơi, Phù sa anh đậu bến em… Tác phẩm tạo nên sự giao thoa tự nhiên giữa ngôn ngữ địa lý và ngôn ngữ tâm hồn.

Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Hà Nội luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người.

Sông Hồng không chỉ là bối cảnh địa lý hay một dòng chảy thiên nhiên đơn thuần. Nó là hiện thân của thời gian, của ký ức và của chính tình yêu.

“Khi viết ca khúc này, tôi không đi thẳng từ tình yêu lứa đôi đến sự chia xa, mà để nỗi nhớ tự tìm đường trở về với những hình ảnh thương yêu, như bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ và chốn neo đậu tinh thần qua bao biến thiên.

Ca từ đưa người nghe đi qua hành trình tâm tưởng: Từ nỗi đau tổn thương trong tình yêu tìm về chốn an yên nguyên sơ của cha mẹ, tuổi thơ, rồi hòa quyện nỗi nhớ cá nhân vào dòng chảy phù sa bền bỉ của quê hương”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Lần đầu hát ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, tuy ca từ của nhạc sĩ có những nét trúc trắc, nhưng nhờ nền tảng thanh nhạc cổ điển bài bản, nghệ sĩ cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và giàu hình tượng trong từng lời ca.

Việc đưa kỹ thuật thanh nhạc vào một tác phẩm trữ tình giúp Trang Bùi mang đến cho khán giả một góc nhìn vừa sang trọng, vừa gần gũi về cái đẹp chân thực của âm nhạc.

Nghệ sĩ Opera Trang Bùi bộc bạch: “20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật ở Hà Nội, khi hát về sông Hồng tôi có cảm xúc rất đặc biệt.

Có người nói hát ca khúc mới sẽ khá là áp lực, nhưng tôi lại không thấy bị áp lực, ngược lại cảm thấy rất thú vị khi được là người hát đầu tiên ca khúc này. Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc.

Gắn bó với sân khấu Opera lộng lẫy, tôi vẫn luôn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh như thế này. Việc mang tiếng hát cổ điển hòa vào các ca khúc trữ tình là cách mà tôi mong muốn kéo gần khoảng cách, giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp chân thực của thanh nhạc”.

Nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt sẽ thể hiện ca khúc "Sông Hồng nỗi nhớ"

Đảm nhận biên tập âm nhạc cho Sông Hồng nỗi nhớ, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét, ca khúc sở hữu cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung và giọng hát opera Trang Bùi giúp tác phẩm đạt được sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và sự mộc mạc, chạm đến trái tim người nghe.

Sông Hồng nỗi nhớ không chỉ đơn thuần là một ca khúc trữ tình mới ra mắt, mà còn đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Là tác phẩm thứ 10 viết về Hà Nội, ca khúc tiếp tục khẳng định tư duy nghệ thuật giàu tính thi pháp, sự chắt lọc hình ảnh tinh tế và chiều sâu triết lý của anh về thời gian, ký ức cùng tình yêu con người.

Sự kết hợp ăn ý giữa ngôn ngữ âm nhạc giàu ẩn dụ của tác giả, nền tảng thanh nhạc cổ điển sang trọng của nghệ sĩ Opera Trang Bùi, bản phối đầy không gian của Dương Đức Thụy và sự chỉn chu trong biên tập của NSƯT Hoàng Tùng giúp tác phẩm đạt tới sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Ca khúc chạm đến trái tim người nghe bởi sự mộc mạc, chân thật mà vẫn đỗi sâu lắng.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Sông Hồng nỗi nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung như một nốt trầm tri ân lắng đọng, góp thêm một tiếng nói nghệ thuật đẹp đẽ vào không gian văn hóa Hà Nội.

Dòng sông Hồng trong âm nhạc Nguyễn Thành Trung vẫn lẳng lặng chảy, mang theo phù sa ký ức và nhịp đập yêu thương lan tỏa bền bỉ, sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc.