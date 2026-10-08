G-Dragon và Yang Hyun Suk được tuyên bố trắng án về cáo buộc vi phạm bản quyền

Ngày 7/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng Sở cảnh sát Mapo, Seoul đã quyết định không chuyển vụ việc cho viện kiểm sát. Và kết luận rằng không có cáo buộc nào với G-Dragon, Yang Hyun Suk và những người khác được nêu tên trong đơn khiếu nại.

Cảnh sát giải thích rằng rất khó để nhận ra bất kỳ ý định vi phạm bản quyền nào.

Quyết định này được đưa ra từ ngày 7/4, sau thời gian dài cảnh sát tiến hành điều tra.

Ảnh: StarNews, YG Entertainment

Vụ việc bắt đầu vào tháng 11/2024, khi một nhà soạn nhạc tên A đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát. A cho rằng một bài hát do anh sáng tác và phối khí, có tựa đề "G-DRAGON", đã được đưa vào một album tổng hợp nhạc hip hop năm 2001 mà G-Dragon tham gia với tư cách là thành viên trẻ nhất ở tuổi 13.

Theo đơn khiếu nại, bài hát này sau đó đã được sử dụng trái phép tại buổi hòa nhạc solo năm 2009 của G-Dragon và sau đó được phát hành lại với tựa đề khác, "My Age Is 13", trong album live "Shine a Light" năm 2010. A cũng lập luận rằng tên của anh đã bị bỏ sót trong phần ghi công khi tựa đề bài hát bị thay đổi.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã khám xét trụ sở của YG Entertainment tại quận Mapo, Seoul và các địa điểm khác hai lần vào năm ngoái.

YG Entertainment đã phủ nhận những cáo buộc ngay từ đầu. Công ty giải thích rằng hai bài hát có cùng tựa đề đã được trình diễn cùng nhau tại buổi hòa nhạc năm 2009, và bài hát của A được ghi là "My Age Is 13" (Tuổi của tôi là 13), một cụm từ được lấy từ dòng đầu tiên của lời bài hát và việc thay đổi chỉ đơn giản là để phân biệt hai bài hát. YG nhấn mạnh rằng họ không hề có ý định sao chép bài hát mà không được phép hoặc xâm phạm bản quyền.

Với phán quyết của cảnh sát, G-Dragon và Yang Hyun Suk đã chính thức khép lại vụ tranh chấp kéo dài khoảng một năm năm tháng.