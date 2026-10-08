Mẫu áo bra 'bước' từ phòng gym lên sàn diễn

Nhà thiết kế Miuccia Prada từ lâu được xem là một trong những người có khả năng dự đoán xu hướng đáng chú ý nhất của làng mốt. Với thương hiệu Miu Miu, bà biến những biểu tượng quen thuộc của tính nữ như tạp dề, váy dạ hội hay bra top thành các sản phẩm mới, với cách sử dụng khác.

Tại show Miu Miu ở Paris (Pháp) hôm 4/10, Prada đưa thêm một yếu tố vào công thức này: sportswear (trang phục thể thao). Bra thể thao, quần tập ngắn, áo nỉ có khóa kéo, giày New Balance và jeans Wrangler xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập. Miu Miu hiện hợp tác với New Balance và Wrangler.

Những chiếc bra top ban đầu được mặc dưới áo khoác, kết hợp với chân váy kẻ caro cạp trễ kiểu nữ sinh. Sau đó, chúng biến thành khăn lụa buộc cổ, mặc cùng chân váy da biker. Một số thiết kế được kết hợp với trang sức để phù hợp với buổi tối, theo The New York Times.

Khi áo bra được mặc ra ngoài

Theo Miuccia Prada, ranh giới giữa trang phục thường ngày và thảm đỏ ngày càng mờ đi. Prada muốn đưa sự thanh lịch vào đồ thể thao và ngược lại. Song, đây không hẳn là một phát hiện mới. Thể thao và thời trang vốn có mối quan hệ lâu dài.

Chính Prada từng góp phần thúc đẩy sự giao thoa trên với dòng Linea Rossa. Vì vậy, bộ sưu tập mới giống như bước tiếp theo của hành trình này.

Nếu sportswear không còn mới, Prada vẫn bắt đúng một xu hướng lan rộng trên sàn diễn: bra được mặc như áo. Bra top, những thiết kế nằm ở giữa nội y và crop top, xuất hiện với tần suất dày đặc trong mùa mốt này. Xu hướng bắt đầu tại Milan với Prada và Fendi.

Đến Paris, trào lưu tiếp tục phát triển. Tại Jean Paul Gaultier, những chiếc bra top có hình dáng giống sừng tê giác xuất hiện trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Duran Lantink. Đây là cách ông tái hiện mẫu cone bra (nội y hình chóp nón) đặc trưng của Gaultier theo hướng kỳ quặc hơn.

Người mẫu của thương hiệu Miu Miu sải bước trên sàn diễn với những mẫu bra top khác nhau. Ảnh: The New York Times.

Tại Valentino, Alessandro Michele đưa những chiếc bra lụa đan chéo vào các thiết kế dạ hội. Chúng trở thành một phần trong cách ông pha trộn nhiều yếu tố thẩm mỹ khác nhau.

Hermès cũng tham gia xu hướng với những chiếc bandeau bra top làm từ da và khăn lụa. Cách xử lý này nằm trong hướng tiếp cận mới, có phần nổi loạn hơn, so với phong cách cổ điển vốn gắn với thương hiệu.

Tại Loewe, nội y mang họa tiết hoa được đưa vào những chiếc váy dự tiệc tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác. Jack McCollough và Lazaro Hernandez tiếp tục thử nghiệm mối quan hệ giữa thủ công và sportswear. Những cách thể hiện khác nhau cho thấy bra không còn chỉ là món đồ mặc bên trong, mà dần trở thành phần độc lập trên một bộ trang phục.

Miu Miu góp phần tạo nên cơn sốt

Sự trở lại của nội y trên sàn diễn phần nào bắt nguồn từ Miu Miu. Khoảng 4 năm trước, thương hiệu giới thiệu công thức gồm crop top và chân váy siêu ngắn cạp thấp. Kiểu mặc này nhanh chóng phủ sóng giới influencer, được sao chép rộng rãi và góp phần đưa Miu Miu trở thành hiện tượng thời trang.

Công thức đó cũng tạo tiền đề cho cách ăn mặc phóng khoáng hiện nay. Xu hướng “naked dressing” (trang phục xuyên thấu) tiếp tục phát triển, trong khi thế hệ trẻ tìm lại cảm hứng từ thời trang thập niên 1990 và 2000 - giai đoạn cuối cùng trước khi mạng xã hội trở thành một phần phổ biến của đời sống.

Cùng lúc, sự phổ biến của các loại thuốc giảm cân tạo ra một động lực khác. Đó là khoe cơ thể thon gọn. Người nổi tiếng cũng góp phần đẩy xu hướng này lên thảm đỏ. Tại VMAs gần đây, nhiều lựa chọn thời trang tiếp tục phô bày hình thể một cách trực diện.

Những chiếc bra cổ yếm bằng lụa được thiết kế đan chéo tại Valentino (ảnh trái) và bra ngang ngực độc đáo trên sàn diễn Hermès (ảnh phải). Ảnh: Estrop, Filippo Fior.

Tất cả tạo thành một công thức chung, khiến bra xuất hiện ở khắp nơi. Bộ sưu tập Miu Miu cũng cho thấy ranh giới giữa trang phục thể thao, thời trang đường phố và thiết kế cao cấp ngày càng khó phân định.

Những chiếc bra thể thao không còn nhất thiết gắn với phòng tập. Chúng có thể nằm dưới áo khoác, đi cùng chân váy da, được đính đá cho buổi tối hoặc trở thành điểm nhấn của cả bộ trang phục.

Miuccia Prada có thể không phải người đầu tiên đưa sportswear vào thời trang. Song, với số lượng lớn bra top xuất hiện tại các buổi trình diễn mùa này, bà một lần nữa cho thấy khả năng nhận ra xu hướng mới.

Sau nhiều thập kỷ từ khi phong trào nữ quyền kêu gọi phụ nữ đốt nội y, thời trang đang đưa món đồ này trở lại theo cách hoàn toàn khác: không phải giấu đi, mà để mặc ra ngoài.