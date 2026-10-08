Top 10 phim sáng giá tại Oscar 2027 qua điểm Rotten Tomatoes và Metacritic

Mỗi năm có hàng trăm bộ phim nhận phản hồi tích cực nhưng chỉ một số ít tiến sâu vào mùa giải thưởng. Tuy nhiên, khi cuộc đua dần hình thành, những con số này có thể cung cấp một vài dấu hiệu đáng chú ý.

Rotten Tomatoes:

Trong 10 năm qua, Green Book là bộ phim duy nhất giành Oscar Phim hay nhất dù có điểm Rotten Tomatoes dưới 90%. Tác phẩm chỉ đạt 77% nhưng vẫn vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng. Năm ngoái, One Battle After Another cũng có thành tích ấn tượng với 94% trên Rotten Tomatoes nhưng không phải bộ phim được chấm điểm cao nhất. Vị trí dẫn đầu thuộc về The Secret Agent với 98%.

Trong số 10 phim được đề cử năm trước, có tới 6 tác phẩm đạt từ 90% trở lên trên Rotten Tomatoes. Trên Metacritic, One Battle After Another dẫn đầu với 95 điểm, đứng trước The Secret Agent với 92 điểm. Điều này cho thấy một bộ phim không nhất thiết phải sở hữu điểm số cao nhất mới có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, lịch sử Oscar cho thấy việc có điểm Rotten Tomatoes dưới 90% khiến một ứng viên Phim hay nhất gặp bất lợi đáng kể.

Metacritic:

Chỉ 5 trong 10 bộ phim chiến thắng Phim hay nhất gần đây vượt mốc 90 điểm gồm One Battle After Another (95), Anora (91), Oppenheimer (90), Parasite (97) và Moonlight (99). Ở chiều ngược lại, Green Book vẫn là tác phẩm có điểm Metacritic thấp nhất trong nhóm này với 69 điểm, tiếp theo là CODA với 72 điểm. Everything Everywhere All at Once đạt 81 điểm, trong khi Nomadland và The Shape of Water cùng đạt 87 điểm.

Dưới đây là 10 ứng viên đang được Gold Derby đánh giá cao trong cuộc đua Phim hay nhất tại Oscar 2027, được sắp xếp dựa trên tổng điểm Rotten Tomatoes và Metacritic. Những bộ phim chưa có đủ đánh giá từ giới phê bình được tạm thời đặt ở cuối danh sách và sẽ được cập nhật khi điểm số xuất hiện. Danh sách sẽ tiếp tục thay đổi khi các bài đánh giá mới được công bố, tỷ lệ dự đoán biến động và mùa giải thưởng tiến tới vòng đề cử, cho đến lễ trao giải Oscar lần thứ 99 diễn ra ngày 14/3/2027. Bảng xếp hạng dưới đây được cập nhật ngày 6/10.

1. Possible Love

Possible Love dẫn đầu danh sách với 100% điểm trên Rotten Tomatoes và 93 điểm Metacritic.

Bộ phim của đạo diễn Lee Chang-dong hiện đạt 100% trên Rotten Tomatoes và 93 điểm Metacritic, với sự tham gia của Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung và Cho Yeo-jeong.

Possible Love kể về bốn người xa lạ tình cờ gặp nhau, từ đó hình thành những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Những cuộc gặp gỡ này buộc họ phải đối diện với những sự thật khó chấp nhận về tình yêu, sự gắn bó và những mối quan hệ hiện tại. Với điểm số tuyệt đối trên Rotten Tomatoes cùng 93 điểm Metacritic, tác phẩm của Netflix đang đứng đầu danh sách xét về tổng điểm từ hai hệ thống đánh giá.

2. Club Kid

Club Kid nhận điểm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes, cùng 85 điểm Metacritic.

Tác phẩm do Jordan Firstman đạo diễn và đóng chính cùng Reggie Absolom, Cara Delevingne, Diego Calva hiện đạt 100% trên Rotten Tomatoes và 85 điểm Metacritic.

Bộ phim xoay quanh một người tổ chức các buổi tiệc tại câu lạc bộ ở New York có cuộc sống đảo lộn khi cậu con trai 10 tuổi mà anh chưa từng biết đến bất ngờ xuất hiện. Điểm số tuyệt đối trên Rotten Tomatoes giúp Club Kid đứng thứ hai trong danh sách các ứng viên được đánh giá cao.

3. The Odyssey

The Odyssey của Christopher Nolan đạt 94% trên Rotten Tomatoes và 88 điểm Metacritic.

Bộ phim của Christopher Nolan hiện đạt 94% trên Rotten Tomatoes và 88 điểm Metacritic, với dàn diễn viên gồm Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Zendaya, Charlize Theron và John Leguizamo.

Sau cuộc chiến thành Troy, Odysseus bắt đầu hành trình nguy hiểm trở về Ithaca. Trên đường đi, anh phải đối mặt với hàng loạt sinh vật và thử thách huyền thoại như Cyclops Polyphemus, những nàng Siren và Calypso. Với 94% trên Rotten Tomatoes và 88 điểm Metacritic, The Odyssey tiếp tục nằm trong nhóm ứng viên có điểm số nổi bật. Bộ phim cũng sở hữu lợi thế nhờ quy mô sản xuất lớn, dàn diễn viên nổi tiếng và vị thế của Christopher Nolan trong mùa giải thưởng.

4. All of a Sudden

All of a Sudden của đạo diễn Ryūsuke Hamaguchi nhận 94% Rotten Tomatoes và 87 điểm Metacritic.

Bộ phim của đạo diễn Ryūsuke Hamaguchi có sự tham gia của Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyōzō Nagatsuka, Kodai Kurosaki, Jean-Charles Clichet, Marie Bunel, Romain Cottard và Marie Denarnaud, hiện đạt 94% trên Rotten Tomatoes cùng 87 điểm Metacritic.

Phim kể về Marie-Lou, người điều hành một viện dưỡng lão gần Paris và nỗ lực xây dựng môi trường chăm sóc người cao tuổi nhân văn hơn. Tình bạn với Mari, một đạo diễn sân khấu người Nhật đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, ngày càng trở nên sâu sắc và khiến Marie-Lou quyết tâm hơn trong việc bảo vệ phẩm giá của những người mình chăm sóc. Với tổng điểm cao từ hai hệ thống, All of a Sudden đang đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

5. La Bola Negra

Penélope Cruz góp mặt trong La Bola Negra, một trong những ứng viên đáng chú ý của Oscar 2027.

Tác phẩm của Javier Ambrossi và Javier Calvo có sự góp mặt của Guitarricadelafuente, Carlos González, Miguel Bernardeau, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz và Glenn Close. Phim đạt 92% trên Rotten Tomatoes và 87 điểm Metacritic.

La Bola Negra khám phá cách những người đồng tính trải nghiệm tình yêu và bản thân qua nhiều thời kỳ khác nhau, xoay quanh ba cuộc đời có sự kết nối thông qua những chủ đề về giới tính, ham muốn, tổn thương và sự kế thừa. Thành tích từ giới phê bình giúp tác phẩm của Netflix tiếp tục nằm trong nhóm ứng viên đáng chú ý của mùa giải.

6. The Invite

The Invite của Olivia Wilde nhận 96% trên Rotten Tomatoes, nhưng điểm Metacritic dừng ở mức 82.

Bộ phim do Olivia Wilde đạo diễn, với dàn diễn viên Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz và Edward Norton, hiện đạt 96% trên Rotten Tomatoes và 82 điểm Metacritic.

Cuộc hôn nhân của Joe và Angela đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Khi cả hai mời cặp vợ chồng hàng xóm bí ẩn sống ở tầng trên tới ăn tối, buổi gặp mặt nhanh chóng diễn biến theo hướng không ai có thể lường trước. The Invite có điểm Rotten Tomatoes cao nhưng điểm Metacritic thấp hơn đáng kể, cho thấy phản ứng của giới phê bình dành cho bộ phim có phần khác biệt giữa hai hệ thống.

7. Wild Horse Nine

Wild Horse Nine của Martin McDonagh đạt 95% Rotten Tomatoes và 79 điểm Metacritic.

Bộ phim của Martin McDonagh có sự tham gia của John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey, Mariana di Girolamo và Ailín Salas, đạt 95% trên Rotten Tomatoes và 79 điểm Metacritic.

Lấy bối cảnh Chile năm 1973, phim kể về hai đặc vụ CIA Chris và Lee thực hiện một nhiệm vụ kéo dài từ Santiago tới đảo Phục Sinh. Hành trình này đặt mối quan hệ giữa họ trước những thử thách lớn về lòng tin.

8. Fjord

Fjord của đạo diễn Cristian Mungiu nhận 92% Rotten Tomatoes và 81 điểm Metacritic.

Tác phẩm của Cristian Mungiu với sự tham gia của Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed, Henrikke Lund-Olsen, Vanessa Ceban, Jonathan Ciprian Breazu, Ellen Dorrit, Lisa Loven Kongsli và Markus Tønseth hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes cùng 81 điểm Metacritic.

Bộ phim kể về một gia đình người Romania nhập cư sinh sống tại Na Uy bất ngờ trở thành đối tượng của một cuộc điều tra và phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ hệ thống tư pháp địa phương. Điểm số tích cực giúp Fjord tiếp tục nằm trong nhóm những ứng viên nhận được phản hồi tốt từ giới phê bình.

9. Project Hail Mary

Ryan Gosling đóng chính trong Project Hail Mary, tác phẩm đạt 95% trên Rotten Tomatoes.

Bộ phim do Phil Lord và Christopher Miller đạo diễn, với Ryan Gosling, Sandra Hüller và James Ortiz đóng chính, hiện đạt 95% trên Rotten Tomatoes nhưng chỉ có 77 điểm Metacritic.

Phim xoay quanh một giáo viên khoa học tỉnh dậy một mình trên tàu vũ trụ. Khi ký ức dần trở lại, anh phát hiện mình đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn một chất bí ẩn khiến Mặt trời và các ngôi sao khác chết dần. Trong hành trình đó, một tình bạn bất ngờ có thể trở thành chìa khóa giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng cách giữa điểm số Rotten Tomatoes và Metacritic là một trong những yếu tố đáng chú ý khi đánh giá vị thế của bộ phim trong mùa giải thưởng.

10. Obsession

Obsession của Curry Barker đạt 93% Rotten Tomatoes và 77 điểm Metacritic.

Tác phẩm của đạo diễn Curry Barker với sự tham gia của Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson và Megan Lawless hiện đạt 93% trên Rotten Tomatoes và 77 điểm Metacritic.

Sau khi phá vỡ cây liễu bí ẩn có tên "One Wish Willow" để giành được tình cảm của người mình yêu, một chàng trai lãng mạn tưởng rằng mình đã có được điều mong muốn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra một số ước nguyện có thể phải trả giá bằng những hậu quả đen tối. Obsession đứng cuối trong nhóm 10 ứng viên được liệt kê tại thời điểm ngày 6/10.