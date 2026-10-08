Top 6 phim Hàn Quốc hay cho mọt phim cuối tuần

1. Splash Splash Love

Splash Splash Love xoay quanh Dan Bi (Kim Seul Gi), một nữ sinh trung học bất ngờ xuyên không về thời Joseon. Tại đây, cô gặp Lee Do (Yoon Doo Joon), vị vua trẻ của triều đại. Từ hai người xa lạ đến từ hai thế giới khác nhau, Dan Bi và Lee Do dần tìm thấy sự đồng điệu và nảy sinh tình cảm. Phim chỉ gồm 2 tập nhưng vẫn xây dựng được câu chuyện tình yêu trọn vẹn, hài hước và giàu cảm xúc. Sự tung hứng giữa Kim Seul Gi và Yoon Doo Joon cũng là một trong những điểm khiến tác phẩm được yêu thích.

2. Soundtrack #1

Soundtrack #1 kể về Han Sun Woo (Park Hyung Sik), một nhiếp ảnh gia trầm tính và ấm áp, cùng Lee Eun Soo (Han So Hee), một người bạn thân mà anh đã quen suốt 20 năm. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu thay đổi khi họ sống chung trong hai tuần. Từ tình bạn lâu năm, những cảm xúc bị che giấu dần được hé lộ. Chỉ với 4 tập, bộ phim vẫn mang đến đầy đủ những cung bậc của chuyện tình bạn hóa tình yêu. Đặc biệt, hình ảnh Sun Woo âm thầm dành tình cảm cho Eun Soo trong nhiều năm khiến khán giả dễ đồng cảm.

3. My Secret Romance

My Secret Romance xoay quanh Cha Jin Wook (Sung Hoon), thiếu gia của một gia đình giàu có, và Lee Yoo Mi (Song Ji Eun), một cô gái đang tìm việc. Sau một đêm tình cờ bên nhau, cả hai đường ai nấy đi nhưng bất ngờ gặp lại khi Yoo Mi trở thành chuyên gia dinh dưỡng tại công ty gia đình Jin Wook. Từ những màn đối đầu ban đầu, cả hai dần bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm. Phim sở hữu mô-típ rom-com quen thuộc, nhiều tình huống hài hước cùng những màn tương tác ngọt ngào giữa hai nhân vật chính.

4. Cinderella at 2AM

Cinderella at 2AM kể về Ha Yun Seo (Shin Hyun Been), một nữ trưởng nhóm tài năng đang bí mật hẹn hò với đồng nghiệp trẻ tuổi Seo Ju Won (Moon Sang Min). Điều cô không biết là Ju Won chính là con trai út của gia đình tài phiệt sở hữu công ty. Khi mẹ của Ju Won đề nghị Yun Seo nhận tiền để chấm dứt mối quan hệ, cô đồng ý vì cho rằng tình yêu giữa hai người khó có tương lai. Tuy nhiên, Ju Won không dễ dàng từ bỏ. Anh quyết tâm giành lại người mình yêu, tạo nên hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa lãng mạn.

5. Doona!

Doona! xoay quanh Lee Doo Na (Suzy), cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Dream Sweet, bất ngờ rời xa ánh đèn sân khấu và chuyển đến sống tại một căn nhà chung. Tại đây, cô gặp Lee Won Jun (Yang Se Jong), một sinh viên đại học bình thường. Ban đầu, Doo Na nhầm Won Jun là người hâm mộ cuồng nhiệt, trong khi anh thậm chí không biết cô là ai. Càng tiếp xúc, cả hai càng nảy sinh sự tò mò và tình cảm dành cho đối phương. Bộ phim gây chú ý nhờ mạch tình cảm nhanh, nhiều cảm xúc và màn kết hợp ăn ý giữa Suzy cùng Yang Se Jong.

6. Serendipity’s Embrace

Serendipity’s Embrace kể về Lee Hong Joo (Kim So Hyun), cô gái từng tổn thương sau mối tình đầu và dần mất niềm tin vào tình yêu. 10 năm sau, cô bất ngờ gặp lại Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop), mối tình đầu năm xưa. Cuộc hội ngộ mở ra cơ hội để cả hai nhìn lại những cảm xúc từng bỏ lỡ. Tác phẩm kết hợp các yếu tố tình bạn thời thơ ấu, mối tình đầu và tình yêu có cơ hội thứ hai. Nhịp phim nhẹ nhàng, dễ xem cùng câu chuyện tình cảm giàu màu sắc hoài niệm khiến đây trở thành lựa chọn phù hợp cho những khán giả muốn tìm một bộ phim Hàn Quốc để xem trọn trong cuối tuần.