Taylor Swift bất ngờ công bố ca khúc mới

Taylor Swift đưa ra thông báo theo đúng phong cách quen thuộc, khiến người hâm mộ nhanh chóng bước vào cuộc giải mã những manh mối mà cô để lại.

Vào sáng thứ Ba, nữ ca sĩ bất ngờ khởi động một đồng hồ đếm ngược bí ẩn trên trang web chính thức.

Những người hâm mộ của Taylor Swift nhanh chóng bắt tay vào việc giải mã những thông tin có thể được công bố. Họ nhận thấy phần mô tả trên tài khoản Instagram chính thức của nữ ca sĩ đã được thay đổi thành dòng chữ “And, baby, that's show-business for y0u”, trong đó mỗi chữ “o” đều được thay thế bằng số 0.

Giờ đây, chi tiết này đã trở nên rõ ràng khi Taylor Swift công bố tựa đề ca khúc mới là “Patient Zero”.

Ảnh: Evan Agostini/Invision/AP

Sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, trang web của nữ ca sĩ được cập nhật để giới thiệu ba phiên bản CD giới hạn của ca khúc mới. Các phiên bản bao gồm một bản có bìa hai mặt, cùng hai phiên bản đặc biệt là acoustic và piano, với giá 3,99 USD mỗi đĩa.

“Patient Zero” là bài hát mới đầu tiên của Taylor Swift kể từ khi cô kết hôn với cầu thủ Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs hồi tháng 7.

Album gần đây nhất của Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, được phát hành vào tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng đóng góp một ca khúc cho nhạc phim “Toy Story 5” vào tháng 6.

Thông tin về ca khúc mới được công bố ngay trước thềm lễ trao giải MTV VMAs, nơi Taylor Swift đang đứng trước cơ hội tiếp tục thiết lập những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.

Mới đây, ban tổ chức thông báo Taylor Swift sẽ nhận giải thưởng Artist Director Honors đầu tiên tại lễ trao giải MTV VMAs vào Chủ nhật. Giải thưởng mới được trao nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có “những đóng góp phía sau máy quay đã mở rộng khả năng của video âm nhạc và nâng cao nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh”.

Hiện tại, Taylor Swift đang ngang bằng với Beyoncé về số lượng giải thưởng cho các ca khúc xuất sắc nhất, khi cả hai cùng sở hữu 30 giải.

Taylor Swift nhận được 9 đề cử tại lễ trao giải năm nay, chỉ đứng sau Madonna, người dẫn đầu với 11 đề cử.