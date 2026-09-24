[Video] Rick Wakeman biểu diễn piano giữa rừng Tam Đảo

Sở hữu đôi chân dài 1,1m cùng phong cách thời trang biến hóa, Thanh Thanh Huyền là một trong những nữ MC nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 30, “MC 3.000 chữ” vẫn độc thân, có sự nghiệp riêng và từng gây chú ý khi tiết lộ mua căn hộ khoảng 7 tỷ đồng mà không cần vay trả góp.