[Video] Rick Wakeman biểu diễn piano giữa rừng Tam Đảo
Sáng 24/9, nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Anh Rick Wakeman CBE đã có buổi biểu diễn đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, giữa không gian xanh của Vườn Quốc gia Tam Đảo.
Chương trình “Free the final bears - Vì những cá thể gấu cuối cùng” do Tổ chức Động vật châu Á tổ chức, nhằm tri ân những người đã đồng hành trong hành trình cứu hộ gấu, đồng thời gửi gắm hy vọng tới những cá thể vẫn đang chờ ngày trở về với tự do.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-rick-wakeman-bieu-dien-piano-giua-rung-tam-dao-post990823.html