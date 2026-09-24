Hình ảnh không ngờ liên quan Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Trung Quốc vào ngày 20/9. Ở tuổi 63, nam diễn viên lựa chọn trang phục đơn giản, để tóc đen, giữ dáng thẳng và di chuyển nhanh nhẹn. Hình ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả quan tâm, nhất là sau thời gian sức khỏe của ông liên tục được nhắc đến.

Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt giữ phong thái khá điềm tĩnh. Khi bắt gặp người hâm mộ đứng chờ, ông chủ động gật đầu cảm ơn trước khi tiếp tục di chuyển. Không có phát ngôn đặc biệt nào được đưa ra, song diện mạo và trạng thái xuất hiện của nam diễn viên vẫn trở thành chủ đề được bàn luận.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt từng có thời điểm xuất hiện với ngoại hình thay đổi đáng kể. Những hình ảnh nam diễn viên gầy đi hoặc cần người hỗ trợ khi di chuyển từng khiến người hâm mộ lo lắng.

Nam diễn viên Lý Liên Kiệt. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt nhiều lần xuất hiện trước công chúng với trạng thái khác. Hồi tháng 6, những hình ảnh ông cùng vợ Lợi Trí và các con tại Nepal cũng từng thu hút sự chú ý. Khi đó, nam diễn viên được nhận xét có thần sắc tốt hơn so với những hình ảnh trước đây.

Bên cạnh các hoạt động đời thường, Lý Liên Kiệt cũng từng lên tiếng về những thông tin liên quan đến sức khỏe. Nam diễn viên xác nhận từng mắc cường giáp và cho biết căn bệnh này ảnh hưởng đến ngoại hình trong một khoảng thời gian. Ông cũng chia sẻ những chấn thương tích lũy sau nhiều năm đóng phim võ thuật khiến cơ thể không còn phù hợp với việc luyện tập cường độ cao.

Thay vì duy trì các bài tập nặng như thời trẻ, Lý Liên Kiệt lựa chọn thái cực quyền cùng những hình thức vận động nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là một phần trong lối sống mà nam diễn viên theo đuổi sau nhiều năm hoạt động với cường độ cao trong ngành giải trí.

Trước đó, hình ảnh Lý Liên Kiệt thay đổi theo thời gian từng kéo theo không ít tin đồn trên mạng xã hội. Một số thông tin thiếu căn cứ thậm chí cho rằng ông đã thực hiện những can thiệp y tế đặc biệt để thay đổi ngoại hình. Nam diễn viên đã lên tiếng bác bỏ những đồn đoán này.

Trong năm 2026, Lý Liên Kiệt tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân. Nam diễn viên từng xuất hiện cùng gia đình trong chuyến đi Nepal và duy trì những hoạt động gắn với đời sống tinh thần. Những hình ảnh này phần nào cho thấy ông đang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những mối quan tâm ngoài công việc.

Nam diễn viên Lý Liên Kiệt thời trẻ.

Gần đây, Lý Liên Kiệt còn chia sẻ một video về cuộc sống thường ngày. Trong video, ông nói về tuổi tác, tình trạng cơ thể và cho biết bản thân gặp một số vấn đề như tê tay. Nam diễn viên cũng đề cập đến chứng mất trí nhớ mà ông đang trải qua ở tuổi 63.

Đáng chú ý, Lý Liên Kiệt nói đôi khi ông muốn tạm gác công việc để nghỉ ngơi hoàn toàn. Nam diễn viên chia sẻ mong muốn có một ngày không cần làm gì, thậm chí chỉ ngủ, nhưng lịch trình thực tế vẫn được sắp xếp kín.

Những chia sẻ này mang đến một góc nhìn đời thường hơn về Lý Liên Kiệt sau nhiều thập kỷ gắn bó với điện ảnh. Từ một ngôi sao thường xuyên xuất hiện trong những cảnh hành động với cường độ cao, ông hiện dành nhiều sự quan tâm hơn cho đời sống cá nhân, gia đình và việc duy trì trạng thái phù hợp với tuổi tác.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt vẫn nhận được sự quan tâm lớn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời khiến khán giả chú ý đến chặng đường hiện tại của ông sau nhiều biến động về sức khỏe.