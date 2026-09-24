Taylor Swift đứng trước loạt kỷ lục chưa từng có tại MTV VMAs 2026

Với 11 đề cử và một giải thưởng đặc biệt chưa từng xuất hiện trong lịch sử MTV VMAs, Taylor Swift đang đứng trước cơ hội tiếp tục viết thêm những dấu mốc mới vào hành trình của mình tại sân khấu âm nhạc danh giá này.

MTV VMAs 2026 được dự đoán sẽ là một đêm đáng nhớ đối với Taylor Swift. Không chỉ nhận tới 11 đề cử ở các hạng mục tranh giải, nữ ca sĩ còn chắc chắn có thêm một giải thưởng đặc biệt khi được trao Artist Director Award đầu tiên trong lịch sử.

Theo ActionNetwork.com, riêng giải thưởng mới này sẽ giúp Taylor Swift nâng tổng số chiến thắng tại VMAs lên 31 giải, qua đó trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều tượng Moon Person nhất trong lịch sử chương trình. Thành tích này giúp cô vượt qua Beyoncé, người hiện có tổng cộng 30 giải nếu tính cả các chiến thắng với tư cách nghệ sĩ solo, Destiny's Child và The Carters.

Tuy nhiên, 31 giải có thể chưa phải con số cuối cùng của Taylor Swift tại VMAs 2026. Nếu chiến thắng thêm ở những hạng mục được đề cử, nữ ca sĩ có thể tiếp tục mở rộng khoảng cách với những nghệ sĩ từng giữ các kỷ lục quan trọng của giải thưởng.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất mà Taylor Swift hướng tới nằm ở hạng mục Video of the Year. Nữ ca sĩ được đề cử với The Fate Of Ophelia. Nếu chiến thắng, đây sẽ là lần thứ 6 Taylor Swift giành giải Video of the Year, qua đó tiếp tục nâng cao kỷ lục mà chính cô đang nắm giữ. Trước đó, Taylor Swift từng chiến thắng ở hạng mục này với Bad Blood, You Need To Calm Down, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero và Fortnight.

Điều đáng chú ý là Taylor Swift không chỉ có cơ hội kéo dài kỷ lục cá nhân. Theo phân tích của ActionNetwork.com, cô còn có khả năng cạnh tranh một trong những kỷ lục đặc biệt nhất về số giải thưởng giành được trong một đêm. Kỷ lục hiện thuộc về Peter Gabriel, người từng giành tới 10 giải tại VMAs năm 1987, trong đó bao gồm cả giải Vanguard không thuộc nhóm tranh giải.

Nếu thắng ở tất cả các hạng mục được đề cử tại VMAs 2026, Taylor Swift về lý thuyết có thể mang về tới 12 giải thưởng trong cùng một đêm, theo ActionNetwork.com.

Hạng mục Best Pop cũng đang đứng trước khả năng chứng kiến một kỷ lục mới.

Hiện Taylor Swift và Ariana Grande cùng sở hữu ba chiến thắng ở hạng mục này. Nếu The Fate Of Ophelia được vinh danh tại VMAs 2026, Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ có nhiều chiến thắng Best Pop nhất trong lịch sử giải thưởng. Đáng chú ý, Ariana Grande cũng xuất hiện trong danh sách đề cử Best Pop năm nay. Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa hai ngôi sao có thể trực tiếp quyết định việc kỷ lục hiện tại được duy trì hay bị phá vỡ.

Không chỉ thành công với tư cách ca sĩ, Taylor Swift còn có thể tiếp tục khẳng định dấu ấn của mình ở lĩnh vực đạo diễn. Cô được đề cử Best Direction với Opalite. Đây vốn là hạng mục Taylor Swift đang nắm giữ kỷ lục với 4 chiến thắng.

Trước đó, nữ ca sĩ từng được trao Best Direction cho các sản phẩm The Man, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero và Fortnight. Nếu tiếp tục chiến thắng với Opalite, Taylor Swift sẽ có tổng cộng năm giải Best Direction, qua đó củng cố kỷ lục về số lần thắng ở hạng mục này.

Đáng chú ý, việc MTV trao cho Taylor Swift Artist Director Award đầu tiên trong lịch sử VMAs càng cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của cô không chỉ trước máy quay mà còn phía sau những sản phẩm âm nhạc

Một dấu mốc khác có thể được Taylor Swift thiết lập tại VMAs 2026 nằm ở hạng mục Artist of the Year. Taylor Swift từng hai lần chiến thắng hạng mục này vào năm 2023 và 2024. Nếu tiếp tục được vinh danh trong năm 2026, cô sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành Artist of the Year tới ba lần, theo phân tích của ActionNetwork.com.

Như vậy, trước thềm VMAs 2026, Taylor Swift đã chắc chắn có thêm một chiến thắng nhờ giải Artist Director Award. Phần còn lại của đêm trao giải có thể quyết định cô sẽ bổ sung thêm bao nhiêu kỷ lục vào bảng thành tích vốn đã đồ sộ.

Với 11 đề cử cùng hàng loạt cột mốc đang ở trong tầm tay, MTV VMAs 2026 có thể trở thành một chương đặc biệt trong lịch sử Taylor Swift tại giải thưởng này. Câu hỏi được đặt ra không còn chỉ là nữ ca sĩ có thể giành thêm bao nhiêu giải, mà là sẽ có bao nhiêu kỷ lục được viết lại sau đêm trao giải.