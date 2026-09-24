NSND Hồng Vân nhận tin vui ở tuổi 60, bất ngờ nhắc về con trai Phó Giám đốc

Lễ trao giải Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM. Mùa giải năm nay có 171 tác phẩm gửi về dự thi, 145 phim hợp lệ và 20 tác phẩm vào vòng chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất.

Cuộc thi tạo dấu ấn qua sự tham gia của nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm trong các tác phẩm của những nhà làm phim trẻ. Trong đó, sự xuất hiện của NSND Hồng Vân với vai diễn bà Vỹ - người mẹ có con mắc bệnh bại não trong phim Người nuôi diều gây chú ý.

NSND Hồng Vân nhận giải thưởng "Diễn viên nữ xuất sắc nhất".

Giải thưởng ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất được trao cho 2 diễn viên gồm NSND Hồng Vân và Quế Thanh (vai Thón trong phim Cánh đồng trắng).

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Hồng Vân nói chị góp mặt dự án vì muốn ủng hộ ê-kíp vốn là các học trò mình. Việc bất ngờ được xướng tên nhận giải khiến chị vui, hạnh phúc vì không nghĩ lại được vinh danh.

"Từ danh hiệu NSND hay các giải thưởng nhận được trong đời làm nghệ thuật, tôi đều trân quý. Nhưng giải thưởng lần này quả thực rất đặc biệt mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới", nghệ sĩ kể.

Hồng Vân cho rằng việc nghệ sĩ thuộc thế hệ trước hợp tác với các đạo diễn mới mang lại lợi ích cho cả 2 phía. Những người trẻ có sức sáng tạo, góc nhìn mới, trong khi nghệ sĩ đi trước có kinh nghiệm nghề nghiệp.

Clip NSND Hồng Vân chia sẻ về giải thưởng và con trai

Trước khi tham gia dự án, Hồng Vân cũng trao đổi với con trai - đạo diễn Khôi Nguyên (tên thường gọi là Trê Phi). Con trai nghệ sĩ từng thực hiện nhiều phim ngắn trong thời gian học tập và làm việc tại Mỹ. Chị muốn con tiếp tục tích lũy kinh nghiệm với thể loại phim này trước khi bước vào các dự án điện ảnh.

NSND Hồng Vân đặt niềm tin vào thế hệ làm phim trẻ, trong đó có con trai Khôi Nguyên.

Qua giải thưởng vừa đạt được, Hồng Vân kỳ vọng nếu sau này Khôi Nguyên cần những diễn viên lớn tuổi cho các vai có chiều sâu nội tâm, chị mong các nghệ sĩ đi trước cũng sẵn sàng đồng hành với con và cả những đạo diễn trẻ khác.

Khôi Nguyên sinh năm 1997, từng có hơn 10 năm du học Mỹ và làm đạo diễn cho 3 phim ngắn, 1 phim dài tập. Từ 2024, anh về nước và làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân. Ngoài công việc quản lý, anh còn tham gia diễn xuất bên cạnh đạo diễn và cố vấn nghệ thuật.

Hạng mục Diễn viên nam xuất sắc nhất được trao cho Lưu Phát (vai Huỳnh Công Lý trong phim Khúc cầu siêu trong miệng mèo). Giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất được trao cho Trần Trung Hậu (phim Bên kia bầu trời). Giải Biên kịch xuất sắc nhất thuộc về Đỗ Tiến (phim Nước mắt tò he).

Ê-kíp phim "Cánh đồng trắng" chụp ảnh cùng ban tổ chức cuộc thi.

Giải thưởng Galaxy - dành cho tác phẩm để lại dấu ấn đặc biệt qua góc nhìn sáng tạo được trao cho Nước mắt tò he. Phim Seen giành giải Phim rất ngắn viral nhất. Hạng mục Phim tài liệu hay nhất thuộc về Giữ ấm "tâm hồn". Trong khi đó, Giải thưởng Phim ngắn sáng tạo nhất gọi tên tác phẩm Mẩn cỏ.

Trong đó, phim Cánh đồng trắng (đạo diễn: Huỳnh Thắng Lợi - biên kịch: Huỳnh Thắng Lợi, Vương Đình Khang) thắng lớn với 3 giải thưởng gồm Nữ diễn viên xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim ngắn xuất sắc nhất.

Truyền cảm hứng cho người trẻ làm phim Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết sau 3 mùa, điều khiến ban tổ chức vui nhất không chỉ là tìm ra được những bộ phim hay, mà còn đang nhìn thấy một thế hệ trẻ muốn kể những câu chuyện của mình bằng điện ảnh. TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam nhận định cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, điều quan trọng là đã truyền được cảm hứng, khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình, sáng tạo cho người trẻ làm phim. Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo, TS Ngô Phương Lan đánh giá loạt tác phẩm dự thi tại Vietnamese năm nay có chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm cho thấy tính chuyên nghiệp hơn trong cách kể chuyện, xử lý âm thanh, ánh sáng, diễn xuất, cách dựng để thể hiện câu chuyện… Ngoài TS Ngô Phương Lan, giám khảo của cuộc thi gồm: Đạo diễn Hàm Trần; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Ảnh, clip: HK, BTC