Phim Việt ào ạt ra rạp nhưng nhiều phim hụt hơi

Cuộc đấu gay cấn mùa phim lễ Quốc Khánh 2/9 chính thức khép lại với “chiến thắng” thuộc về Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Tác phẩm thu hơn 207 tỷ đồng, liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp doanh thu nhiều tuần.

Bộ phim remake đến từ Nguyễn Quang Dũng - Quý tử vượt giàu chỉ giúp nhà sản xuất đủ hoàn vốn - với con số gần 60 tỷ đồng.

Thất bại ê chề nhất phải kể đến Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, khi tác phẩm chỉ thu về hơn 38 tỷ đồng. Dự án chỉ còn khoảng 44 suất chiếu, sẽ rời rạp trong ít ngày tới.

Song ngay sau đường đua phim lễ, một loạt dự án Việt đã xếp hàng trình chiếu. Có thời điểm, 3 dự án điện ảnh Việt tổ chức sự kiện công chiếu phim hoặc showcase, công bố dàn diễn viên, chỉ trong vòng một ngày.

Dù vậy, tổng doanh thu phim Việt trong quý 3 của năm 2026 sụt giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm. Trong ba tháng, thị trường điện ảnh nội địa chỉ thu về gần 490 tỷ đồng.

13 phim chiếu, 6 phim lỗ và lỗ nặng

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, 13 phim Việt lần lượt trình làng trong quý 3 của năm. Trong đó, khoảng cách giữa dự án điện ảnh có doanh thu cao và thấp cách biệt lớn. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu của quý 3 năm nay chỉ bằng 1/3 (năm 2025 - tổng doanh thu phim Việt quý 3 là 1.311 tỷ đồng).

Tác phẩm thành công nhất về mặt thương mại phải kể đến là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập, với con số hơn 207 tỷ đồng. Thành tích này giúp nam đạo diễn có tác phẩm thứ hai trong sự nghiệp vượt cột mốc 200 tỷ đồng.

Dù vậy, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về mặt chất lượng từ thời điểm trình làng. Tác phẩm của Huỳnh Lập bị chê giống web-drama khi lạm dụng thoại, sa đà vào việc minh họa, diễn giải. So với Nhà gia tiên, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chưa cho thấy sự lên tay của Huỳnh Lập ở vai trò đạo diễn.

Doanh thu phim Việt sụt giảm trong quý 3 của năm 2026.

Giữ vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp doanh thu phim Việt quý 3 đến từ Lên hương. Phim giữ top 1 phòng vé trong nhiều ngày, trước khi bị Trại buôn người soán ngôi. Tác phẩm của Khương Ngọc hiện ghi nhận con số hơn 85 tỷ đồng. Những ngày qua, phim đang sụt giảm về số lượng suất chiếu và lượng vé bán ra. Trước sự đổ bộ của loạt phim Việt, phim được dự đoán khó khăn để có thể cán mốc 100 tỷ đồng.

Bộ phim remake của Nguyễn Quang Dũng - Quý tử vượt giàu ghi nhận con số gần 60 tỷ đồng. Doanh thu này chỉ giúp nhà sản xuất đủ hoàn vốn. Hai phim chiếu rạp khác gồm Running Man: Chúa tể thời gian (10 tỷ đồng) và Soobin Live Concert Movie: All-Rounder (hơn 13 tỷ đồng).

Ngoài những dự án kể trên, một loạt phim Việt ra mắt, ảm đảm phòng vé và khiến nhà sản xuất thua lỗ. Trong đó, Mẹ ơi về nhà (phim hợp tác Việt - Hàn), với sự góp mặt của Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi chỉ mang về chưa đầy một tỷ đồng. Mãi nợ một lời tạm biệt dừng ở con số 1,8 tỷ đồng; Bóng ma nhà hát - 2 tỷ đồng; Thanh âm vượt đại dương - 7 tỷ đồng.

Thất bại nặng nề nhất phải kể đến trong quý 3 của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Từ một tác phẩm huyền sử được kỳ vọng nhất của điện ảnh Việt trong dịp lễ Quốc Khánh, phim đón nhận phản ứng trái chiều chưa từng thấy.

Hiện tại, tác phẩm điện ảnh mới nhất của Nguyễn Phan Quang Bình thu khoảng 38,2 tỷ đồng sau gần một tháng phát hành. Bộ phim được cho là đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Dựa trên số tiền mang về, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh có thể là phim Việt thua lỗ nặng nề nhất của thị trường điện ảnh Việt trong năm nay.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thua lỗ nặng nề khi phát hành.

Trước ngày kết thúc hành trình ở phòng vé, đại diện nhà sản xuất - bà Ngô Thị Bích Hạnh - gửi lời xin lỗi tới những người đồng hành vì dù đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành dự án, cái kết lại không đẹp như mong đợi. Sau cùng, bà Hạnh cho biết trân trọng quá trình cả đoàn cùng tìm hiểu văn hóa, di sản, lịch sử và căn tính Việt, làm việc vì những giá trị chung mà họ tin tưởng.

"BHD chưa làm một dự án nào mà người ‘thương’ và ‘ghét’ một bộ phim lại phân cực như Hộ linh tráng sĩ. Chúng tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm để làm những dự án tốt hơn. 30 năm là một hành trình luôn làm cái mới và luôn học hỏi. ‘Là tráng sĩ thì không bao giờ bỏ cuộc. Và nếu có phải hy sinh cũng phải hy sinh trên chiến trường. Nguyện không hối tiếc’. Câu thoại trong phim chắc lỡ vận vào bộ phim này mất rồi", nhà sản xuất chia sẻ.

Hai phim Việt cuối cùng khép lại tháng 9 là Út Lan 2 và Trại buôn người. Dự án kinh dị đến từ Trần Trọng Dần hiện dắt túi hơn 33 tỷ đồng. Tác phẩm sụt giảm rõ rệt về lượng suất chiếu, số vé bán ra, dù chỉ chiếu mới 4 ngày. Ngoài ra, Út Lan 2 những ngày qua vấp tranh cãi về chất lượng. So với phần đầu, kịch bản cùng diễn xuất của bộ phim kinh dị cho thấy bước lùi rõ rệt.

Trong khi đó, Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khai thác câu chuyện về nạn buôn người qua biên giới, quy tụ hai gương mặt nổi bật là Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan cùng dàn diễn viên đông đảo, đang giữ vị trí đầu tiên của bảng tổng sắp doanh thu theo ngày. Phim đang ghi nhận con số hơn 7 tỷ đồng.

Dồn dập phim Việt

Thị trường điện ảnh Việt trong quý cuối cùng tiếp tục bùng nổ. Hàng loạt dự án điện ảnh đến từ các đạo diễn, nhà sản xuất vừa và nhỏ đang nối đuôi nhau để ra rạp.

Trong đó, dễ nhận thấy thể loại phim kinh dị vẫn chiếm lĩnh phòng vé nội địa. Từ tháng 10 đổ đi, nhiều dự án thuộc thể loại này như Án mạng karaoke (đạo diễn Hoàng Lê), Sợi chỉ đỏ (Hàm Trần), Trấn yểm (Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân), Huyết thống (Đinh Đức Thiện)... nối tiếp trình làng.

Đáng chú ý nhất phải kể tới bộ phim Án mạng karaoke, với sự góp mặt của Vân Dung, Thanh Sơn, Đoàn Thiên Ân, Quỳnh Lý. Dự án do F35 Studio và 89S Group sản xuất, Võ Thanh Hòa đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo. Đây là ê-kíp đứng sau thành công phòng vé của một số phim như Quỷ cẩu, Linh miêu, Heo năm móng hay Truy tìm long diên hương...

Hàng loạt phim Việt dồn dập trình làng trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, Sợi chỉ đỏ đến từ Hàm Trần cũng được fan kinh dị chờ đón. Trước đây, đạo diễn Hàm Trần từng có series kinh dị Tiệm ăn của quỷ, gây sốt khi phát hành trên Netflix.

Ngoài ra, nhiều dự án có mức đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên thực lực của điện ảnh Việt như Án mạng xém hoàn hảo (Đức Nguyễn);Chị chị em em 3 (Nguyễn Hữu Hoàng - Will Vũ); Mẹ Mìn (Trịnh Tài Việt)... cạnh tranh gay gắt, khiến đường đua phim Việt quý cuối cùng của năm trở nên khó dự đoán.

An Anh