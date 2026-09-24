Emoura Phạm lọt Top 15 phần thi Tài năng của Miss Grand International 2026

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Emoura Phạm mang đến màn trình diễn kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc Espresso của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter.

Với thời lượng chỉ 1 phút, Emoura Phạm lựa chọn thể hiện một trong những bản hit quốc tế quen thuộc với khán giả trẻ. Người đẹp vừa hát vừa thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ, tạo nên bầu không khí sôi động trên sân khấu.

Emoura Phạm diện thiết kế jumpsuit đính kết lấp lánh của NTK Tony Phạm. Thiết kế nổi bật góp phần tạo hiệu ứng bắt mắt cho màn trình diễn, đồng thời phù hợp với tinh thần sôi động của ca khúc mà đại diện Việt Nam lựa chọn.

Sau vòng đầu tiên, Emoura Phạm được gọi tên vào Top 15 và bước vào vòng tiếp theo của phần thi, nơi các thí sinh có 2 phút để thể hiện bản thân. Ở vòng hai, Emoura Phạm có thêm thời gian để trình diễn trọn vẹn phần hát và nhảy ca khúc Espresso. Người đẹp không được gọi tên vào Top 7 phần thi Tài năng.

Trước đó vào tối 23/9, 80 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia lễ khai mạc và họp báo Miss Grand International 2026. Các thí sinh lần lượt xuất hiện trong những thiết kế dạ hội lộng lẫy, đội vương miện, thực hiện màn hô tên và catwalk trên sân khấu.

Hoa hậu Emoura Phạm, xuất hiện gần cuối chương trình trong thiết kế dạ hội màu cam rực rỡ của NTK Brian Võ. Người đẹp gây chú ý ngay từ màn hô tên với phong thái tự tin, đầy năng lượng.

Tuy nhiên, khi bắt đầu catwalk xuống bậc sân khấu đầu tiên, Emoura Phạm bất ngờ hụt chân và mất thăng bằng. Tình huống xảy ra trong tích tắc khiến chiếc vương miện trên đầu cô tuột xuống. Với phản xạ nhanh, người đẹp kịp thời bắt lấy, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục sải bước và tinh tế chỉnh lại vương miện.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Khán giả trong nước lẫn fan quốc tế đều dành lời khen cho phản xạ nhanh, khả năng xử lý tình huống và sự bình tĩnh của đại diện Việt Nam.

Từ những ngày đầu nhập cuộc, Hoa hậu Emoura Phạm liên tục là gương mặt được truyền thông quốc tế quan tâm. Đại diện Việt Nam xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn, trò chuyện và giao lưu cùng các phóng viên, kênh truyền thông nước ngoài trong khuôn khổ cuộc thi. Mỗi lần xuất hiện, Emoura Phạm đều thu hút sự chú ý bởi phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và cách tương tác tự nhiên.

Sau phần thi Tài năng, Hoa hậu Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các phần thi Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc. Đêm bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 7/10, trước khi Chung kết được tổ chức vào ngày 10/10.