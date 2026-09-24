Milan Fashion Week: Sao phim boylove Park Si Woo, Quỳnh Anh Shyn 'chiếm spotlight'

MM6 Maison Margiela đưa bộ sưu tập Xuân Hè 2027 lên sàn diễn Milan Fashion Week vào ngày 23/9 (theo giờ Ý). Show diễn tiếp tục khai thác tinh thần đặc trưng của MM6. Các thiết kế gây thích thú khi tiếp cận các món đồ thường ngày theo cách mới lạ.

Sau cú mở màn tại show Fendi, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục biến hóa đến show MM6 Maison Margiela. Cô chọn sắc đỏ, phối cùng xanh navy cho tạo hình thứ hai. "Em Xinh" tạo điểm nhấn với kính mát futuristic, bộ móng tay xanh dương họa tiết chấm bi trendy. Diện mạo cá tính giúp Quỳnh Anh Shyn thu hút sự chú ý của các nhiếp ảnh gia street style.

Một đại diện khác đến từ Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thời trang là Huang Long. Nam người mẫu từng được biết đến qua chương trình Người Ấy Là Ai, hiện là người mẫu tự do, nhà sáng tạo nội dung có hơn 400K followers Instagram.

Trong lần đầu dự show MM6, Huang Long mang tới diện mạo tối giản, lấy gam xám trung tính làm chủ đạo. Điểm nhấn nằm ở phần cổ dựng và vạt áo dài quấn quanh eo. Phần tà này trong thiết kế nguyên bản vốn là găng tay, được nam người mẫu biến tấu lạ mắt. Chia sẻ với truyền thông, Huang Long cho biết anh hướng đến phong cách casual tiết chế nhưng vẫn giữ cá tính cho diện mạo "chào sân" tại MM6.

Hành trình lần đầu chinh chiến tại Milan Fashion Week của hotboy Người Ấy Là Ai có sự đồng hành của Freddy Nguyễn. Nam stylist được biết đến là người đứng sau việc định hình phong cách thời trang của HIEUTHUHAI trong nhiều năm gần đây.

Hai đại diện Việt Nam là Quỳnh Anh Shyn và Huang Long gây chú ý.

Lữ Tư Đồng "tách lẻ" bạn diễn Tôn Chính tới dự show MM6. Sao phim boylove Song Trình diện trang phục năng động, được khen ngợi khi duy trì phong độ nhan sắc tươi tắn qua ống kính Getty Images.

Hiệu ứng từ phim boylove The Prosecutor's Proposal giúp Park Si Woo lần đầu nhận được lời mời tới dự Milan Fashion Week. Mỹ nam ghi điểm tại sự kiện với tạo hình lịch lãm, bảnh bao. Nam diễn viên Hàn Quốc được truyền thông xứ Hàn, Trung chú ý, quan tâm đưa tin. Từ khóa về màn "chào sân" của Si Woo lọt top trending trên X.