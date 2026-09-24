Doanh thu phim Việt quý 3 giảm mạnh

“Trại buôn người” đang tạo thêm sự chú ý tại phòng vé - Ảnh: NSX.

Tính đến ngày 24/9, tổng doanh thu phim Việt đạt hơn 492 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 khoảng 1.311 tỉ đồng.

Theo số liệu Box Office Vietnam, khoảng cách doanh thu lên tới hơn 800 tỉ đồng. Ngay cả khi không tính “Mưa đỏ” với doanh thu khoảng 714 tỉ đồng trong quý 3/2025, tổng doanh thu phim Việt quý 3 năm nay vẫn thấp hơn cùng kỳ hơn 100 tỉ đồng.

Trong quý, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” của Huỳnh Lập là phim Việt có doanh thu cao nhất, khoảng 207 tỉ đồng, đồng thời có 21 ngày dẫn đầu phòng vé. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với “Mưa đỏ” của năm 2025.

Doanh thu phim Việt qua các quý (tính tới ngày 24/9) - Đồ họa: Trần Hòa.

Các phim Việt còn lại có doanh thu phân hóa khá mạnh: “Lên hương” đạt khoảng 84 tỉ đồng, “Quý tử vượt giàu” 59 tỉ đồng, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” 38 tỉ đồng, “Quỷ bắt hồn” 36 tỉ đồng, “Út Lan 2” khoảng 33 tỉ đồng. Một số phim có doanh thu khiêm tốn, như “Mẹ ơi, về nhà” khoảng 900 triệu đồng, “Mãi nợ một lời tạm biệt” 1,8 tỉ đồng và “Bóng ma nhà hát” 2 tỉ đồng.

Sự sụt giảm của quý 3 được lý giải một phần bởi việc một số phim thay đổi lịch phát hành. “Sợi chỉ đỏ” của Hàm Trần, dự kiến ra rạp từ giữa tháng 8, đã chuyển sang đầu tháng 12. Trong khi đó, “Hộ linh tráng sĩ” dù được đầu tư quy mô lớn nhưng doanh thu không đạt kỳ vọng.

“Hộ linh tráng sĩ” dù được đầu tư quy mô lớn nhưng doanh thu không đạt kỳ vọng - Ảnh: NSX.

Dù doanh thu giảm, thị trường quý 3 vẫn ghi nhận sự đa dạng về thể loại, từ tâm lý, gia đình, hài, kinh dị đến hành động, cổ trang - huyền sử. Đáng chú ý là sự xuất hiện của phim concert “Soobin Live Concert Movie: All-Rounder”, đạt khoảng 13 tỉ đồng dù số suất chiếu không nhiều.

Trong những ngày cuối quý, “Trại buôn người” đang tạo thêm sự chú ý tại phòng vé. Tính đến 17 giờ ngày 24/9, phim đạt gần 5,6 tỉ đồng tổng doanh thu; riêng trong ngày thu hơn 3,4 tỉ đồng, với 43.286 vé bán ra trên tổng số 1.199 suất chiếu. Phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 25/9, sau nhiều lần thay đổi lịch phát hành, qua đó trở thành tác phẩm đáng chú ý ở thời điểm chuyển tiếp giữa quý 3 và quý 4.

Sau đó, thị trường bước vào mùa phim cuối năm với hàng loạt tác phẩm dự kiến ra rạp như: Án mạng karaoke, Án mạng xém hoàn hảo, Chị chị em em 3, Mẹ mìn, Huyết thống, Người mẹ xấu, Trại giam hạnh phúc, Ngày con còn mẹ và Sợi chỉ đỏ. Khả năng thu hút khán giả của loạt phim này sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với doanh thu điện ảnh Việt trong những tháng cuối năm.