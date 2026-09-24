Ca Sĩ Mặt Nạ trở lại với mascot và giọng ca mới: Cuộc chơi giải mã có gì khác?

Mở ra cuộc chơi mới

Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer 2026 vẫn giữ lại tinh thần cốt lõi đã tạo nên đặc trưng của chương trình: Giấu danh tính, hé lộ manh mối và chinh phục khán giả bằng giọng hát. Hành trình tìm kiếm nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ tiếp tục là trung tâm của cuộc chơi, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một dữ kiện để khán giả quan sát, kết nối và đưa ra dự đoán.

Trong hành trình đó, thế giới mascot cũng là một trong những dấu ấn tạo nên màu sắc riêng cho chương trình. Từ những hình tượng từng gây chú ý như Kim Sa Ngư, Lady Mây, Voi Bản Đôn... đến loạt mascot với tạo hình, cá tính và câu chuyện riêng.

Với tinh thần Ẩn để phiêu, mở để yêu, The Masked Singer 2026 tiếp tục hành trình âm nhạc “giấu danh tính”, nơi nghệ sĩ được ẩn mình sau lớp mặt nạ để tự do “phiêu” cùng âm nhạc, thể hiện màu sắc và cá tính riêng qua từng màn trình diễn. Đến khi lớp mặt nạ được mở ra, danh tính được hé lộ cũng là lúc những cảm xúc và câu chuyện phía sau giọng hát được kết nối trọn vẹn hơn với khán giả.

Trong mùa 2026, Trấn Thành và Bích Phương giữ vai trò cố vấn cố định, Ngô Kiến Huy tiếp tục đảm nhận vị trí MC, tạo sự kết nối giữa mùa mới và hành trình đã được xây dựng qua các mùa trước.

Chất lượng âm nhạc là trọng tâm

Trong lần trở lại này, phần phối khí, cách dàn dựng sân khấu được xây dựng để làm nổi bật màu sắc và cá tính âm nhạc của từng nghệ sĩ phía sau mascot. Chương trình chú trọng cách xử lý ca khúc và chất liệu trình diễn, tạo không gian để những giọng hát được che giấu thể hiện dấu ấn riêng.

Đặc biệt, ban nhạc biểu diễn trực tiếp là một trong những dấu ấn của Ca Sĩ Mặt Nạ. Sự kết hợp trực tiếp giữa giọng hát và ban nhạc trên sân khấu góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng cho chương trình, đồng thời cho phép nghệ sĩ linh hoạt hơn trong cách xử lý từng tiết mục.

Ở mùa 2026, dấu ấn này tiếp tục được phát huy, đồng thời có những đổi mới trong phần phối khí và dàn dựng để phù hợp với màu sắc riêng của từng mascot và nghệ sĩ. Qua đó, âm nhạc không chỉ tạo nên phần trình diễn mà còn trở thành một phần của hành trình tìm kiếm danh tính phía sau lớp mặt nạ.

Diện mạo mới - cảm xúc mới

Phần nhìn của The Masked Singer 2026 cũng được làm mới với sự xuất hiện của nhiều mascot mới. Các hình tượng được xây dựng đa dạng về tạo hình, màu sắc và phong cách, tiếp tục mở rộng thế giới mascot vốn đã trở thành đặc trưng của chương trình.

Ở mùa 2026, nhiều hình tượng chưa từng xuất hiện được giới thiệu, mang đến những thiết kế và cách xây dựng nhân vật mới. Sự thay đổi này giúp thế giới mascot tiếp tục được mở rộng, với nhiều hình ảnh và màu sắc khác nhau, phù hợp với cá tính của từng nghệ sĩ.

Những thay đổi từ mascot, dàn cố vấn đến nghệ sĩ hứa hẹn tạo nên diện mạo mới cho Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer 2026, trong khi tinh thần giải mã danh tính phía sau lớp mặt nạ vẫn được giữ làm trung tâm.Chương trình sẽ chính thức lên sóng từ ngày 3/10/2026.