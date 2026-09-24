Nghệ sĩ Thái Lan lần đầu giành ngôi quán quân America's Got Talent

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Nene Royal là ngôi sao nhạc rock mới nổi đến từ Phuket, miền Nam Thái Lan. Cô gây chú ý ngay từ vòng thử giọng với màn trình diễn ca khúc “Zombie” của ban nhạc The Cranberries, kết hợp giọng hát với khả năng chơi guitar.

Tại vòng Judges’ Callbacks, Nene tiếp tục trình diễn “Hysteria” của ban nhạc Muse. Sau đó, trong vòng tứ kết trực tiếp, cô thể hiện ca khúc “Black Hole Sun” của ban nhạc Soundgarden. Màn trình diễn đã giúp Nene nhận được Live Golden Buzzer từ giám khảo Mel B, qua đó được đặc cách vào thẳng vòng chung kết mà không phải chờ kết quả bình chọn của khán giả.

Trong phần thi cuối cùng tại vòng chung kết ngày 23/9, Nene trình diễn “Seven Nation Army” của ban nhạc The White Stripes, vừa hát vừa chơi guitar. Màn trình diễn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả và lời khen từ các giám khảo. Sau khi kết thúc quá trình bình chọn, Nene được công bố là người chiến thắng, vượt qua 9 thí sinh khác; trong khi ảo thuật gia Geno Ploeger giành vị trí thứ hai.

Với chiến thắng này, Nene nhận giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Theo cơ chế giải thưởng của chương trình, khoản tiền có thể được thanh toán dưới dạng niên kim 25.000 USD/năm trong 40 năm hoặc người chiến thắng có thể lựa chọn nhận một lần theo giá trị hiện tại của khoản niên kim. Các nguồn về cơ chế giải thưởng của chương trình cho biết khoản nhận một lần thường vào khoảng 300.000 USD trước thuế, thay đổi tùy thời điểm và điều kiện thanh toán.

Chiến thắng của Nene Royal đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Thái Lan giành ngôi quán quân America’s Got Talent.