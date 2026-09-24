Vì sao đôi môi của 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới' gây tranh luận?

Đôi môi của Nana gây tranh cãi sau khi "The Scandal" lên sóng, trong bối cảnh filler vẫn phổ biến và ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm kết quả thẩm mỹ khó nhận ra hơn.

24/9/2026

Từng được truyền thông gọi là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới", diễn viên Hàn Quốc Nana vừa phải lên tiếng xin lỗi vì vẻ ngoài của mình trong phim mới The Scandal. Một bộ phận khán giả nói rằng họ bị mất tập trung vì đôi môi "đầy đặn quá mức" của cô và diện mạo này không phù hợp với bối cảnh Joseon của tác phẩm.

Tranh cãi quanh vẻ ngoài Nana diễn ra trong lúc quan niệm về vẻ đẹp có can thiệp thẩm mỹ cũng đang thay đổi. Filler vẫn là một trong những phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật phổ biến, nhưng các bác sĩ ghi nhận khách hàng ngày càng tìm kiếm kết quả tinh tế, khó nhận ra hơn.

Vẻ ngoài thiếu tự nhiên bị chỉ trích

Trong The Scandal, Nana vào vai Hee-yeon, một góa phụ sống ở triều đại Joseon. Đây là lần đầu nữ diễn viên tham gia một bộ phim cổ trang. Tác phẩm phát hành trên Netflix ngày 18/9 và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, theo Chosun.

Một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất là đôi môi đầy đặn của Nana. Một số khán giả cho rằng diện mạo này "quá hiện đại" so với nhân vật và bối cảnh Joseon. Có người cho biết họ chú ý đến đôi môi của nữ diễn viên hơn những gì đang diễn ra trong một số cảnh phim.

Ngày 22/9, Nana phản hồi tranh luận trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ trên Bubble. Nữ diễn viên viết: "Nếu đôi môi của tôi khiến mọi người khó chịu thì đó là lỗi của tôi".

Nana cho biết lựa chọn về ngoại hình là quyết định cá nhân, nhưng với vai trò diễn viên, cô nhận ra mình cần cân nhắc nhiều hơn đến yêu cầu liên quan đến nhân vật. Nữ diễn viên cũng xin lỗi vì diện mạo của mình trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Đôi môi của Nana trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau khi The Scandal lên sóng. Ảnh: Netflix.

Đây không phải lần đầu các tác phẩm Hàn Quốc vấp phải chỉ trích vì những thay đổi ngoại hình bị cho là quá mức hoặc không phù hợp với thời đại được khắc họa.

Trong một bộ phim cổ trang trước đây, một diễn viên kỳ cựu từng bị khán giả phàn nàn vì khó thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên. Nguyên nhân được cho là việc tiêm botox ở vùng trán và giữa hai chân mày khiến biểu cảm trên gương mặt bị hạn chế.

Ngoài ra, trong một số bộ phim lấy bối cảnh cuối thời Joseon hoặc thời hiện đại, khán giả cũng nhận thấy diễn viên xuất hiện với răng sứ trắng theo kiểu hiện đại, kẻ mắt đậm hoặc môi có màu. Những chi tiết này làm dấy lên tranh luận về việc ê-kíp sản xuất chưa chú ý đầy đủ đến tính phù hợp với bối cảnh lịch sử.

Các ngôi sao quốc tế Hollywood cũng từng đối mặt với phản ứng tương tự khi ngoại hình thay đổi đáng kể.

Erin Moriarty, người thủ vai Starlight trong series nổi tiếng The Boys, từng trở thành tâm điểm bàn luận khi đường viền hàm, gò má và đôi môi của cô bị một bộ phận khán giả cho là thay đổi rõ rệt qua các mùa phim.

Một số người hâm mộ cho rằng hình ảnh trong sáng, chính trực của nhân vật không còn được thể hiện như trước và những thay đổi trên gương mặt khiến họ khó tập trung vào bộ phim.

Sau đó, Moriarty tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội do phải đối mặt với những lời công kích trên mạng. Về sau, cô cho biết mình mắc bệnh Graves, một tình trạng có thể gây ra những thay đổi trên khuôn mặt. Dù vậy, những tranh luận về ngoại hình của nữ diễn viên vẫn tiếp diễn.

Zac Efron cũng từng bị khán giả suy đoán về việc can thiệp thẩm mỹ sau khi đường nét gương mặt thay đổi. Nam diễn viên sau đó giải thích rằng phần hàm của anh thay đổi sau một tai nạn tại nhà khiến xương hàm bị gãy.

Khách hàng quay lưng với filler?

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASPS), filler axit hyaluronic (HA) chiếm khoảng 30% tổng số thủ thuật thẩm mỹ ít xâm lấn tại Mỹ trong năm 2025. Nhóm thuốc tiêm điều biến thần kinh, trong đó có botox, chiếm khoảng 50%.

Số liệu ASPS năm 2024 cũng cho thấy có hơn 5,33 triệu thủ thuật filler HA được thực hiện tại Mỹ. Khoảng 23% trong số này liên quan đến vùng môi. Filler vì vậy vẫn là một phần đáng kể của thị trường thẩm mỹ không phẫu thuật.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy mục tiêu của khách hàng đang có sự thay đổi.

Khảo sát năm 2025 của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo khuôn mặt Mỹ (AAFPRS), công bố tháng 2/2026, ghi nhận các bác sĩ nhận thấy khách hàng có xu hướng rời xa những thay đổi quá rõ rệt. Thay vào đó, họ tìm kiếm những kết quả tinh tế hơn và khó nhận ra là đã can thiệp thẩm mỹ.

Một trong những mối quan tâm được đề cập là diện mạo trông quá dễ nhận biết là đã làm thẩm mỹ. Theo AAFPRS, khách hàng ngày càng chú ý đến mức độ tự nhiên của kết quả, thay vì chỉ quan tâm đến việc một vùng trên gương mặt được thay đổi nhiều đến đâu.

Filler vẫn phổ biến, trong khi khách hàng ngày càng quan tâm đến kết quả thẩm mỹ tự nhiên. Ảnh: The New York Times.

Sự chuyển dịch này diễn ra sau một thời gian filler được sử dụng rộng rãi để tăng thể tích cho môi, má, cằm và một số vùng khác trên khuôn mặt. Khi sử dụng với lượng lớn hoặc ở nhiều vị trí, chất làm đầy có thể tạo ra sự thay đổi rõ rệt về đường nét.

Bên cạnh nhu cầu giảm mức độ can thiệp, một xu hướng khác cũng được ghi nhận. Một số người từng tiêm filler đang tìm đến phương pháp làm tan chất làm đầy.

The Wall Street Journal gần đây đề cập đến những khách hàng tại Mỹ muốn loại bỏ filler sau khi không còn hài lòng với diện mạo. Một số trường hợp lo ngại chất làm đầy khiến khuôn mặt trông không tự nhiên, trong khi những người khác gặp tình trạng filler di chuyển khỏi vị trí ban đầu hoặc tồn tại lâu hơn mong muốn.

Theo số liệu, mức chi tiêu trung bình mỗi quý cho filler khuôn mặt tại Mỹ giảm từ khoảng 970 triệu USD năm 2023 xuống 850 triệu USD năm 2025. Con số này phản ánh sự thay đổi trong một bộ phận thị trường, nhưng không cho thấy người dùng đã đồng loạt từ bỏ chất làm đầy.

Trên thực tế, filler HA vẫn nằm trong nhóm thủ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật phổ biến nhất. Bên cạnh HA, thị trường còn có những loại filler khác, trong đó có các sản phẩm được quảng cáo kích thích cơ thể sản sinh collagen.

Các chuyên gia thẩm mỹ vì vậy ngày càng sử dụng những khái niệm như cân đối khuôn mặt, phục hồi thể tích và duy trì đặc điểm tự nhiên khi mô tả mục tiêu điều trị. Thay vì chỉ tăng thể tích cho một vùng cụ thể, việc điều chỉnh nhiều khu vực để tạo sự cân đối tổng thể cũng được chú ý.

Sự thay đổi trong nhu cầu không đồng nghĩa filler không còn được ưa chuộng. Các số liệu về số lượng thủ thuật cho thấy phương pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi. Khách hàng vẫn muốn cải thiện đường nét nhưng hạn chế những dấu hiệu quá dễ nhận biết của việc can thiệp.