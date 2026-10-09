Tập đoàn Kosy tái cấu trúc

Các động thái gần đây phản ánh nỗ lực ban lãnh đạo Kosy trong việc giải quyết các vướng mắc, cải thiện niềm tin cổ đông và nhà đầu tư. Ảnh: Kosy

Tái cơ cấu danh mục trong bối cảnh thị trường biến động

Công ty CP Kosy (mã CK: KOS) vừa thông báo kế hoạch đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS của bà Hoàng Thị Yến, em dâu của ông Nguyễn Việt Cường, chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Kế hoạch mua vào cổ phiếu của bà Yến diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KOS giảm sàn 14 phiên liên tiếp, đưa thị giá mã này về vùng thấp nhất trong nhiều năm qua, bất chấp tình hình kết quả kinh doanh vẫn có nhiều điểm sáng.

Báo cáo hợp nhất bán niên 2026 cho thấy, Kosy ghi nhận doanh thu thuần hơn 722 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận gộp đạt trên 96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng hơn 120%, bằng 79% so với thực hiện cả năm 2025 vừa qua.

Con số lợi nhuận trên của Kosy mặc dù chưa lớn nếu đặt cạnh quy mô tài sản hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc doanh thu tiếp tục tăng và lợi nhuận cải thiện trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hoàn toàn thuận lợi cho thấy hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp vẫn đang được duy trì.

Đồng thời kết quả thực hiện trong nửa đầu năm cũng ghi nhận ở mức cao so với nền thực hiện nhiều năm trở lại đây, nhờ vào chủ động tái cấu trúc hoạt động, giảm chi phí quản lý. Trong nửa đầu năm, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm tới 14,5%.

Trong cơ cấu doanh thu nửa đầu năm 2026, mảng năng lượng tái tạo vẫn tiếp tục ổn định đóng góp gần 157 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng bất động sản sau giai đoạn kém khởi sắc đã trở lại đóng góp 241 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Thực tế, sau giai đoạn mở rộng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản và năng lượng tái tạo, Kosy đang có sự điều chỉnh trong định hướng phát triển.

Thay vì tiếp tục mở rộng danh mục, doanh nghiệp ưu tiên tập trung nguồn lực vào các dự án hiện hữu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và từng bước đưa tài sản đã đầu tư vào khai thác, tạo doanh thu, nhất là các dự án bất động sản, từ đó tối đa hóa lợi ích cổ đông và nhà đầu tư.

Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 34,3 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện được công bố ngày 5/10/2026 theo lộ trình tái cơ cấu danh mục đầu tư đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Bên cạnh đó là kế hoạch thoái gần 12,3 triệu cổ phiếu, tương đương 19,8% vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn điện gió Bạc Liêu.

Sau 5 năm, Kosy sẽ thoái vốn dần danh mục các dự án điện tái tạo. Ảnh: Kosy Group

Các kế hoạch này được đưa ra khi các dự án năng lượng của Kosy đã qua giai đoạn đầu tư và vận hành hiệu quả gần 5 năm, gồm nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 công suất 40,5MW và nhà máy thủy điện Nậm Pạc công suất lắp máy 34MW)l.

Với điện gió Kosy Bạc Liêu, sản lượng điện thương phẩm bình quân khoảng 82 triệu kWh mỗi năm; lũy kế từ khi vận hành đến tháng 9/2026 đạt khoảng 401 triệu kWh, riêng 9 tháng đầu năm nay khoảng 60 triệu kWh. Nhà máy đóng góp ngân sách bình quân khoảng 13,7 tỷ đồng mỗi năm, lũy kế khoảng 68,4 tỷ đồng.

Với thủy điện Nậm Pạc, sản lượng trung bình khoảng 106 triệu kWh mỗi năm; lũy kế đến tháng 9/2026 khoảng 504 triệu kWh, trong đó 9 tháng đầu năm nay khoảng 79 triệu kWh. Nhà máy nộp ngân sách địa phương bình quân khoảng 28 tỷ đồng mỗi năm, lũy kế khoảng 133 tỷ đồng.

Danh mục dự án hiện hữu tạo nền tảng cho quá trình tái cấu trúc

Nhìn chung, theo ban lãnh đạo Kosy, việc điều chỉnh danh mục đầu tư cho thấy doanh nghiệp đang chuyển từ giai đoạn mở rộng quy mô sang ưu tiên hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời dòng vốn sau khi thu về sẽ được tập trung vào các hoạt động kinh doanh trọng tâm.

Ban lãnh đạo Kosy cho biết, sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước tạo điều kiện gỡ khó về mặt pháp, các dự án bất động sản trọng điểm của doanh nghiệp đến nay đã cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện bán hàng, tạo nền tảng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay.

Trong đó, các dự án trọng điểm như Kosy Hà Nam (Ninh Bình) đã đã điều kiện chuyển nhượng một phần dự án trong khi các dự án khác như tiểu khu đô thị mới số 16 tại Lào Cai quy mô 42ha tại Lào Cai, Kosy Ninh Bình, Kosy Đông Anh (Hà Nội) hay Khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phượng Lâu tại Việt Trì (Phú Thọ) cũng đã cơ bản hoàn thành các công tác giải phóng mặt bằng cuối cùng và đang hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Việc điều chỉnh danh mục đầu tư cho thấy doanh nghiệp đang chuyển từ giai đoạn mở rộng quy mô sang ưu tiên hiệu quả sử dụng vốn. Ảnh: Kosy

Tuy nhiên, đây đều là các dự án lớn, đòi hỏi cả về vốn và thời gian triển khai kéo dài, vì vậy, theo kế hoạch doanh nghiệp dự kiến từ đầu năm 2027 mới có thêm nguồn thu và dòng tiền đáng kể từ hoạt động kinh doanh và thu hồi vốn.

Trong thời gian chờ các nguồn tiền này, công ty đang xây dựng phương án cân đối dòng tiền nhằm bảo đảm khả năng thanh toán và thực hiện nghĩa vụ với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, đối tác và các bên liên quan.

Đây cũng chính là lý do, Kosy có văn bản đề nghị các công ty chứng khoán xem xét giãn, cơ cấu hoặc thống nhất phương án xử lý các nghĩa vụ tài chính phù hợp với tiến độ dòng tiền thực tế, tránh việc thực hiện giải chấp quá mạnh có thể khiến tâm lý các nhà đầu tư và cổ đông bị ảnh hưởng, kéo theo tác động sâu tới lộ trình tái cấu trúc của doanh nghiệp.

Theo doanh nghiệp kỳ vọng, việc xử lý theo lộ trình phù hợp sẽ góp phần hạn chế bán tháo tài sản bảo đảm và tạo điều kiện để công ty chủ động thu xếp nguồn tiền. Hiện nay, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên của Kosy cho thấy, gần 2.779 tỷ đồng đang nằm trong hàng tồn kho bất động sản, đều là các sản phẩm đã thành hình và gần đủ điều kiện về pháp lý để chuyển đổi thành dòng tiền thực về cho cổ đông và nhà đầu tư.

Liên quan đến tiến độ các dự án mới nhất, ngày 4/10/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND về việc giao, cho thuê hơn 17ha đất (đợt 1) của Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, phường Hoa Lư cho Kosy.

Theo các thành viên thị trường, việc được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, giao đất hay hoàn thiện hạ tầng là những bước tiến quan trọng cho Kosy trong quá trình đẩy mạnh tái cấu trúc. Tuy vậy, hiệu quả của quá trình này còn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng, điều kiện mở bán, sức hấp thụ của thị trường và khả năng thu tiền từ khách hàng.

Tương tự, việc thoái vốn tại các dự án năng lượng có thể giúp Kosy bổ sung nguồn lực tài chính, nhưng tác động thực tế đến khả năng thanh toán cần được đánh giá trên cơ sở giá trị chuyển nhượng, số tiền thu về và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Trong ngắn hạn, đây mới là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể giảm áp lực dòng tiền đến đâu trong khi chờ các dự án bất động sản bước vào giai đoạn tạo nguồn thu.