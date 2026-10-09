TPBank hoàn tất trả cổ tức cổ phiếu, vốn điều lệ tăng lên 31.900 tỷ đồng

Ảnh minh họa: TPB

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) ngày 9/10 đã công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Đây là một trong hai cấu phần của kế hoạch cổ tức năm 2026, bên cạnh cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%.

Theo phương án đã công bố, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 5/10/2026. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Ngân hàng dự kiến sử dụng hơn 416 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng mức tăng vốn điều lệ tối đa 4.161 tỷ đồng. Theo báo cáo kết quả, TPBank đã phân phối thành công hơn 416 triệu cổ phiếu cho 66.648 cổ đông. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh là 19.007 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Sau phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ gần 2,8 tỷ lên gần 3,2 tỷ đơn vị, đưa vốn điều lệ lên khoảng 31.900 tỷ đồng.

Bên cạnh đợt trả cổ tức, TPBank còn kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ phát hành 3,13%. Phương án này dự kiến bổ sung tối đa 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành, nhưng không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong hai năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo kế hoạch, nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 32.901 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, TPB kết phiên 9/10 ở mức 11.450 đồng/cp, giảm 150 đồng, tương đương 1,29% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 6.868.500 cổ phiếu, tương ứng giá trị 78,37 tỷ đồng.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của TPB. Trước đó, ngày 8/10, cổ phiếu giảm 200 đồng, tương đương 1,69%, xuống 11.600 đồng/cp. Qua hai phiên, thị giá giảm tổng cộng 350 đồng/cp, tương đương gần 3% so với mức 11.800 đồng/cp ngày 7/10.